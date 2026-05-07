Легенда Карпат дав прогноз на матч Шахтаря з Крістал Пелес

Колишній футболіст львівських Карпат та збірної України Ігор Худоб'як розповів, як завершиться півфінальний матч-відповідь Ліги конференцій між Шахтарем та Крістал Пелес.

Його слова передає NV.ua.

"Очікую хорошої гри від Шахтаря. Донецький клуб виглядав досить непогано в першій грі, хоча результат, звичайно, дуже невтішний. Очікую, що порадують уболівальників хорошим виступом.

Звичайно, віра є, надія також, сподівання, що Шахтар може відігратися. Але реальність така, що, скоріш за все, це буде дуже тяжко. В першу чергу, потрібно забивати як мінімум два і не пропускати у свої ворота. Зіграти краще в захисті, не допустити цих контратак.

Основні висновки з минулої гри, як на мене, – це десь краще зіграти в силових єдиноборствах, менше їх програвати, не допустити швидких контратак. І також намагатися більш агресивно, більш вперто створювати хороші моменти і забивати. Також краще зіграти на стандартах, при цих довгих вкиданнях з ауту.

Думаю, що такий самий план буде в Крістал Пелес, як і в першій грі. Але все ж таки вдома вони захочуть більше володіти м'ячем, ніж у попередньому матчі, і не давати Шахтарю такого великого контролю", – сказав він.