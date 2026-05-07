Вихованець Шахтаря у першому матчі за Монреаль забив дебютний гол

Український півзахисник Іван Лосенко відзначився дебютним голом за Монреаль у матчі 1/8 фіналу Кубку Канади проти Калгарі Бліззард (5:0).

21-річний футболіст вийшов у стартовому складі команди та відкрив рахунок на 18-й хвилині зустрічі. Під час атаки Монреаля м'яч опинився в Лосенка, який ударом з-за меж штрафного майданчика пробив по центру воріт.

Ivan Losenko ouvre le score pour le CF Montréal face au Calgary Blizzard lors de ce match du championnat canadien TELUS



May 6, 2026

У підсумку Монреаль розгромив Калкарі Бліззард з рахунком 5:0, а Лосенко відіграв повний матч.

Варто зауважити, що це була перша поява вихованця "гірників" у складі канадської команди. Українець приєднався до Монреаля у січні 2026 року на правах річної оренди. Його контракт досі належить Шахтарю.

У Монреалі також виступає гравець молодіжної збірної України Геннадій Синчук, але він через травму не брав участі в матчі.

