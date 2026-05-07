Вихованець Шахтаря у першому матчі за Монреаль забив дебютний гол

Сергій Шаховець — 7 травня 2026, 12:51
Український півзахисник Іван Лосенко відзначився дебютним голом за Монреаль у матчі 1/8 фіналу Кубку Канади проти Калгарі Бліззард (5:0).

21-річний футболіст вийшов у стартовому складі команди та відкрив рахунок на 18-й хвилині зустрічі. Під час атаки Монреаля м'яч опинився в Лосенка, який ударом з-за меж штрафного майданчика пробив по центру воріт.

У підсумку Монреаль розгромив Калкарі Бліззард з рахунком 5:0, а Лосенко відіграв повний матч.

Варто зауважити, що це була перша поява вихованця "гірників" у складі канадської команди. Українець приєднався до Монреаля у січні 2026 року на правах річної оренди. Його контракт досі належить Шахтарю.

У Монреалі також виступає гравець молодіжної збірної України Геннадій Синчук, але він через травму не брав участі в матчі.

