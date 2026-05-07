Крістал Пелес – Шахтар. Онлайн-трансляція півфіналу Ліги конференцій

У четвер, 7 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій, у якому бере участь єдиний представник України в раунді плейоф єврокубків.

Донецький Шахтар зіграє на виїзді проти Крістал Пелес. Поєдинок на стадіоні "Селхерст Парк" в Лондоні розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі безпосередньо у цій новині.

Нагадаємо, що в першому матчі "гірники" поступилися з рахунком 1:3. Тоді єдиним голом у складі донеччан відзначився Олег Очеретько.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу-відповіді є англійці. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1,61. Нічия – 4,25. Виграш донеччан – 5,33.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають величезну перевагу підопічним Олівера Гласнера з котируванням 1,02. На вихід Шахтаря до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 16,00.

