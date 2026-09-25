Гравець збірної Іспанії віддав великі призові за перемогу на ЧС-2026 працівникам федерації футболу

Один із футболістів збірної Іспанії повністю відмовився від свого особистого бонусу за перемогу на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє As.

Гравець вирішив передав кошти персоналу Королівської іспанської футбольної федерації. Так він віддячив працівникам, які забезпечували життєдіяльність збірної протягом двох місяців тренувальних зборів.

Як повідомляє видання, загальний преміальний фонд команди від ФІФА склав близько 50 мільйонів євро. З них кожному із 26 футболістів належало понад 860 тисяч євро (близько 1 млн євро до вирахування податків).

Гравець захотів залишитись анонімом. Тож наразі невідомо, хто відзначився таким широким жестом.

Нагадаємо, що Іспанія у фіналі здолала Аргентину з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Ферран Торрес.

Це друге чемпіонство "Фурії Рохи в історії". Вперше вони тріумфували на мундіалях у 2010 році.