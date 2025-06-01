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Визначилися всі учасники УПЛ сезону-2025/26

Микола Дендак — 1 червня 2025, 17:56
Визначилися всі учасники УПЛ сезону-2025/26
УПЛ

Сьогодні, 1 червня, відбулися матчі-відповіді плейоф за право виступати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2025/26.

За їхніми підсумками у Першу лігу вилетіли полтавська Ворскла та столичний Лівий берег. Замість них в елітний дивізіон піднялися Кудрівка та харківський Металіст 1925. Таким чином відомі всі учасники УПЛ наступного сезону.

Хто виступатиме в УПЛ у сезоні-2025/26

  • Динамо
  • Олександрія
  • Шахтар
  • Полісся
  • Кривбас
  • Карпати
  • Зоря
  • Рух
  • Верес
  • Колос
  • Оболонь
  • ЛНЗ
  • Епіцентр
  • СК Полтава
  • Металіст 1925
  • Кудрівка

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.

З УПЛ напряму вилетіли одеський Чорноморець та Інгулець з Петрового. Замість них виступатимуть Епіцентр та СК Полтава.

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