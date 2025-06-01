Визначилися всі учасники УПЛ сезону-2025/26
УПЛ
Сьогодні, 1 червня, відбулися матчі-відповіді плейоф за право виступати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2025/26.
За їхніми підсумками у Першу лігу вилетіли полтавська Ворскла та столичний Лівий берег. Замість них в елітний дивізіон піднялися Кудрівка та харківський Металіст 1925. Таким чином відомі всі учасники УПЛ наступного сезону.
Хто виступатиме в УПЛ у сезоні-2025/26
- Динамо
- Олександрія
- Шахтар
- Полісся
- Кривбас
- Карпати
- Зоря
- Рух
- Верес
- Колос
- Оболонь
- ЛНЗ
- Епіцентр
- СК Полтава
- Металіст 1925
- Кудрівка
Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.
З УПЛ напряму вилетіли одеський Чорноморець та Інгулець з Петрового. Замість них виступатимуть Епіцентр та СК Полтава.