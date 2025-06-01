Визначилися всі учасники УПЛ сезону-2025/26

Сьогодні, 1 червня, відбулися матчі-відповіді плейоф за право виступати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2025/26.

За їхніми підсумками у Першу лігу вилетіли полтавська Ворскла та столичний Лівий берег. Замість них в елітний дивізіон піднялися Кудрівка та харківський Металіст 1925. Таким чином відомі всі учасники УПЛ наступного сезону.

Хто виступатиме в УПЛ у сезоні-2025/26

Динамо

Олександрія

Шахтар

Полісся

Кривбас

Карпати

Зоря

Рух

Верес

Колос

Оболонь

ЛНЗ

Епіцентр

СК Полтава

Металіст 1925

Кудрівка

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.

З УПЛ напряму вилетіли одеський Чорноморець та Інгулець з Петрового. Замість них виступатимуть Епіцентр та СК Полтава.