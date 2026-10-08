УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 10 туру
Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад матчів 10 туру чемпіонату України сезону-2026/27.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Поєдинки відбудуться протягом трьох днів – із 23 до 25 жовтня. Тур відкриє зустріч Динамо та Кудрівки, а завершить матч Буковини проти Кривбасу.
Чемпіонат України – УПЛ
10 тур
23 жовтня, п'ятниця
- 13:00. Динамо – Кудрівка
- 15:30. Полісся – Оболонь
- 15:30. Верес – Колос
24 жовтня, субота
- 13:00. Лівий Берег – ЛНЗ
- 15:30. Епіцентр – Харків
- 18:00. Шахтар – Зоря
25 жовтня, неділя
- 13:00. Чорноморець – Карпати
- 15:30. Буковина – Кривбас
Напередодні став відомий розклад 9 туру.