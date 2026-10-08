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УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 10 туру

Олексій Мурзак — 8 жовтня 2026, 18:51
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 10 туру

Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад матчів 10 туру чемпіонату України сезону-2026/27.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Поєдинки відбудуться протягом трьох днів – із 23 до 25 жовтня. Тур відкриє зустріч Динамо та Кудрівки, а завершить матч Буковини проти Кривбасу. 

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур

23 жовтня, п'ятниця

  • 13:00. Динамо – Кудрівка
  • 15:30. Полісся – Оболонь
  • 15:30. Верес – Колос

24 жовтня, субота

  • 13:00. Лівий Берег – ЛНЗ
  • 15:30. Епіцентр – Харків
  • 18:00. Шахтар – Зоря

25 жовтня, неділя

  • 13:00. Чорноморець – Карпати
  • 15:30. Буковина – Кривбас

Напередодні став відомий розклад 9 туру.

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