Оболонь підтримала формат УПЛ із плейоф за четверту путівку в єврокубки

Генеральний директор Оболоні Олександр Різниченко розповів, який формат проведення УПЛ у сезоні 2027/28 підтримуватиме київський клуб.

Функціонера цитує "Український футбол".

"Ми за стандартний чемпіонат, у якому єдине, що додається, – плейоф за четверту путівку у єврокубки. Обговорили з тренерами, це їхнє бачення. Тому така наша позиція", – сказав Різниченко.

Функціонер вважає, що такий плейоф може додати інтриги наприкінці сезону.

"Якщо таким чином вони бажають розіграти четверту путівку, то це, можливо, створить якусь інтригу наприкінці сезону. Усі ж хочуть мати більше матчів! Можливо, у такому випадку варто раніше починати, а ми сидимо ціле літо, а потім починаємо чемпіонат проводити", – зазначив Різниченко.

Водночас Оболонь не планує пропонувати власний варіант формату чемпіонату.

"А навіщо? Ініціює "Шахтар" і так далі. Ми розуміємо, що це таке і чого вони хочуть", – додав гендиректор київського клубу.

Нагадаємо, зміни формату чемпіонату України анонсував генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін. Зокрема донеччани пропонують повернутися до турніру за участю 12 команд. На думку менеджменту "гірників", це підвищить рівень українського футболу.

Після семи турів УПЛ Оболонь набрала чотири очки та посідає 15-те місце в турнірній таблиці. У наступному турі кияни 10 жовтня зустрінуться з Кривбасом.