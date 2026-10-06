Час початку матчу Оболонь – Кривбас у 8-му турі УПЛ було змінено

Час початку матчу восьмого туру Української Прем'єр-ліги між криворізьким Кривбасом та Оболонню було змінено.

Про це повідомляє пресслужба "пивоварів".

Новий час поєдинку – 13:00 за київським часом. Сама гра відбудеться 10 жовтня на "Оболонь Арені". Причини такого рішення не розголошуються.

Це буде перший домашній поєдинок для столичного клубу на своєму стадіоні після його реконструкції.

Варто зазначити, що всі інші матчі української першості цього дня також розпочнуться о 13:00 (Колос – Епіцентр та Чорноморець – Харків).

Зауважимо, що команда Олександра Антоненка наразі посідає передостаннє, 15-те місце, у турнірній таблиці чемпіонату, заробивши за 7 турів 4 залікових бали. У останньому своєму матчі "пивовари" розписали нічию з Чорноморцем (1:1) у 7-му турі УПЛ.

Водночас Кривбас із 5 очками розташувався на 14-й позиції в українській першості. Напередодні криворіжці зазнали поразки від донецького Шахтаря у спарингу (0:3).