Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Час початку матчу Оболонь – Кривбас у 8-му турі УПЛ було змінено

Микола Літвінов — 6 жовтня 2026, 18:08
Час початку матчу Оболонь – Кривбас у 8-му турі УПЛ було змінено
ФК Оболонь

Час початку матчу восьмого туру Української Прем'єр-ліги між криворізьким Кривбасом та Оболонню було змінено.

Про це повідомляє пресслужба "пивоварів".

Новий час поєдинку – 13:00 за київським часом. Сама гра відбудеться 10 жовтня на "Оболонь Арені". Причини такого рішення не розголошуються.

Це буде перший домашній поєдинок для столичного клубу на своєму стадіоні після його реконструкції.

Варто зазначити, що всі інші матчі української першості цього дня також розпочнуться о 13:00 (Колос – Епіцентр та Чорноморець – Харків).

Зауважимо, що команда Олександра Антоненка наразі посідає передостаннє, 15-те місце, у турнірній таблиці чемпіонату, заробивши за 7 турів 4 залікових бали. У останньому своєму матчі "пивовари" розписали нічию з Чорноморцем (1:1) у 7-му турі УПЛ. 

Водночас Кривбас із 5 очками розташувався на 14-й позиції в українській першості. Напередодні криворіжці зазнали поразки від донецького Шахтаря у спарингу (0:3)

Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

Оболонь підтримала формат УПЛ із плейоф за четверту путівку в єврокубки
Верес запропонував "чеський формат" УПЛ на сезон-2027/28
Верес вирвав перемогу над Кудрівкою у перенесеному матчі 6-го туру УПЛ
Кудрівка підсилиться легіонером з досвідом гри у Чемпіоншипі – ТаТоТаке
Оболонь та Шахтар домовились про обмін домашніми матчами

Останні новини