Гравці погрожують бойкотом: у збірній Уругваю спалахнув гучний скандал перед вирішальним матчем на ЧС-2026

У таборі збірної Уругваю стався грандіозний конфлікт перед поєдинком проти Іспанії на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє Mondo Deportivo.

За інформацією місцевих інсайдерів, чотири лідери команди (Федеріко Вальверде, Серхіо Рочет, Мануель Угарте та Родріго Бентанкур) скликали екстрену зустріч із головним тренером Марсело Б'єлсою. Гравці висловили невдоволення інтенсивністю тренувань.

На їхню думку, фізичні навантаження були надмірними, через що кілька партнерів по команді зазнали травм. Конфлікт не обмежився лише розмовою про фізичну підготовку.

Серйозні розбіжності виникли й щодо тактики. Футболісти пропонували зіграти проти Іспанії низьким блоком з акцентом на контратаки, тоді як Б'єлса має зовсім інше бачення.

Протягом зустрічі, яка тривала 48-хвилин, тренер захищав свою позицію та категорично відмовився змінювати план на гру. Б'єлса також звинуватив зірок у спробах саботувати його роботу та нагадав, що частина гравців намагалася "злити" його ще під час конфлікту з Луїсом Суаресом наприкінці 2024 року.

Напруга зросла настільки, що кілька гравців просто встали та пішли під час цього зібрання. Хосе Марія Хіменес спробував їх зупинити, але безуспішно.

Зазначається, що Рональд Араухо під час суперечки відкрито заявив, що нинішні умови вже "просто неможливо терпіти". Лідери команди також неофіційно попередили Уругвайську футбольну асоціацію, що оголосять бойкот і відмовляться виступати за збірну в майбутньому, якщо Марсело Б'єлса збереже свою посаду.

Нагадаємо, що уругвайська збірна в перших двох турах зіграла внічию із Саудівською Аравією (1:1) та Кабо-Верде (2:2). Гра з Іспанією відбудеться 27 червня та розпочнеться о 3:00 за київським часом.