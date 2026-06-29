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Перші контакти відбулись: іспанський гранд проявляє інтерес до Кейна

Денис Іваненко — 29 червня 2026, 12:19
Перші контакти відбулись: іспанський гранд проявляє інтерес до Кейна
Гарр Кейн
Getty Images

Барселона розглядає можливість підписання нападника Баварії та збірної Англії Гаррі Кейна.

Про це повідомляє Daily Mail.

Каталонський клуб уже контактував із представниками 32-річного форварда, щоб висловити свою зацікавленість. Керівництво Барселони планує повернутися до обговорення потенційного трансферу після завершення чемпіонату світу-2026.

Зазначається, що каталонці шукають довгострокову заміну Роберту Левандовському, який залишить команду на правах вільного агента. Польський нападник продовжить кар'єру в МЛС.

Барселона готова скористатися шансом, якщо з'явиться можливість підписати Кейна. Водночас сам футболіст задоволений своїм становищем у Баварії, а мюнхенський клуб також має намір зберегти одного зі своїх лідерів.

Наразі представники зіркового бомбардира не ведуть переговорів із Барселоною. Питання можливого продовження контракту з німецьким клубом вони планують обговорити після завершення Мундіалю.

Чинна угода Гаррі Кейна з Баварією розрахована до 30 червня 2027 року. В минулому сезоні він провів 51 матч на клубному рівні, в яких забив 61 гол і віддав 7 асистів.

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