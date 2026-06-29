Перші контакти відбулись: іспанський гранд проявляє інтерес до Кейна

Барселона розглядає можливість підписання нападника Баварії та збірної Англії Гаррі Кейна.

Про це повідомляє Daily Mail.

Каталонський клуб уже контактував із представниками 32-річного форварда, щоб висловити свою зацікавленість. Керівництво Барселони планує повернутися до обговорення потенційного трансферу після завершення чемпіонату світу-2026.

Зазначається, що каталонці шукають довгострокову заміну Роберту Левандовському, який залишить команду на правах вільного агента. Польський нападник продовжить кар'єру в МЛС.

Барселона готова скористатися шансом, якщо з'явиться можливість підписати Кейна. Водночас сам футболіст задоволений своїм становищем у Баварії, а мюнхенський клуб також має намір зберегти одного зі своїх лідерів.

Наразі представники зіркового бомбардира не ведуть переговорів із Барселоною. Питання можливого продовження контракту з німецьким клубом вони планують обговорити після завершення Мундіалю.

Чинна угода Гаррі Кейна з Баварією розрахована до 30 червня 2027 року. В минулому сезоні він провів 51 матч на клубному рівні, в яких забив 61 гол і віддав 7 асистів.