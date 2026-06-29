Деякі матчі я вимикаю через 10 хвилин: Моурінью назвав великий недолік ЧС-2026

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью поділився враженнями від групового етапу чемпіонату світу-2026, який завершився напередодні.

Його слова передає Beast Mode On.

Португальський фахівець заявив, що його розчаровує рівень гри на турнірі. Він розуміє соціальну важливість збільшення кількості учасників на Мундіалі до 48, але через це стало багато нецікавих матчів.

"Послухайте, я мушу бути чесним і зізнатися, що деякі матчі я вимикаю через 10 хвилин. Для мене чемпіонат світу – це вершина вершин. Я розумію, що в соціальному плані це має велике значення, це неймовірно для кожної країни. Це означає, що світ живиться футболом, але одна річ це соціальний аспект, а інша – чистий спорт. 7:1 – це неможливо. 5:1 – це чемпіонат світу. Тож, гадаю, я почну дивитися турнір по-справжньому вже у плейоф... Крім того, я встигав смачно вечеряти та добре виспатися, і не сидів до третьої години ранку", – сказав Моурінью.

Зазначимо, що напередодні вже стартував раунд плейоф. У першому матчі Канада переграла ПАР та вперше в історії пробилась до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. Вона на Муедіалі-2026 у фіналі переграла Францію.