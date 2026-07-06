Майбутня королева Норвегії застала Голанда зненацька: після розгрому Бразилії обійняла оголеного форварда

Збірна Норвегії продовжує писати одну з найяскравіших історій чемпіонату світу-2026. Команда Столе Сольбаккена сенсаційно здолала Бразилію та пробилася до наступного раунду турніру, а після фінального свистка на футболістів чекав особливий сюрприз.

Привітати команду з історичним успіхом до роздягальні особисто завітала спадкоємиця норвезького престолу Інгрід Александра. Майбутня королева подякувала футболістам за яскравий виступ і розділила з ними емоції після однієї з найгучніших перемог в історії збірної.

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Найбільшу увагу привернув момент зустрічі принцеси з головною зіркою команди Ерлінгом Голандом. Форвард, який після матчу ще не встиг переодягнутися, явно не очікував такого теплого привітання. Інгрід Александра обійняла нападника, а сам Голанд на мить розгубився, після чого відповів усмішкою.

Кумедний епізод швидко став вірусним у соціальних мережах. Уболівальники жартують, що навіть Голанда, який звик до шаленого тиску на футбольному полі, можна застати зненацька.

Нагадаємо, "вікінги" вперше в історії вийшли до 1/4 фіналу Мундіалю, здолавши Бразилію (2:1). Там вони зіграють із переможцем пари Англія – Мексика.

Нагадаємо, що найкращим гравцем поєдинку Бразилія – Норвегія став Ерлінг Голанд. Він оформив дубль, завдяки якому наздогнав двох лідерів гонки бомбардирів.