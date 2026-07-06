Це один із найбожевільніших днів у історії Норвегії: Голанд – про сенсаційну перемогу над Бразилією в 1/8 фіналу ЧС-2026

Центральний нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд після сенсаційної перемоги над Бразилією в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 заявив, що це один із найбожевільніших днів в історії його країни та прокоментував свій переможний дубль.

Його слова передає NRK.

"Усім треба насолоджуватися. Вся Норвегія має насолоджуватися. Це один із найбожевільніших днів у історії Норвегії. Треба просто насолоджуватися цим, бо це просто божевілля"

Також нападник Манчестер Сіті зазначив, що другий забитий ним гол – це був "подарунок Бога".

"Чудовий удар головою – 1:0, я б сказав. І гарний пас. А 2:0… Я вже майже починаю вірити, що це був подарунок від Бога – що м'яч влетів у ворота. Просто так "мало бути". Це неймовірно".

Нагадаємо, що "Селесао" сенсаційно вилетіли від Норвегії з чемпіонату світу-2026, поступившись з рахунком 1:2. Це перший вихід до чвертьфіналу для норвежців та другий виліт Бразилії в 1/8 фіналу в історії.

Найкращим гравцем матчу за версією ФІФА визнали саме автора переможного дубля Ерлінга Голанда.

Далі на "Вікінгів" чекає протистояння з переможцем пари Мексика – Англія, який визначиться 6 липня. Старт цієї зустрічі запланований о 03:00 за київським часом.