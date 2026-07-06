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Батько Голанда: Будь-який футболіст мріє грати за Реал

Олег Дідух — 6 липня 2026, 11:26
Батько Голанда: Будь-який футболіст мріє грати за Реал
Ерлінг Голанд
Getty Images

Батько зірки Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, Альф-Інге Голанд, натякнув на можливий перехід свого сина в мадридський Реал.

Слова норвежця наводить Marca.

"Я не хочу багато говорити про варіанти з іншими клубами. Він щасливий у Манчестер Сіті, має довгостроковий контракт... Але будь-який футболіст хоче грати за Реал.

У футболі завжди є можливості. В Іспанії є чудові команди, великі клуби. Ніколи не знаєш, що буде, але зараз він грає в Англії й почувається там щасливим", – заявив Голанд-старший.

Нагадаємо, напередодні дубль Ерлінг Голанда приніс збірній Норвегії перемогу 2:1 над Бразилією в 1/8 фіналу чемпіонату світу. У чвертьфіналі мундіалю норвежці 12 липня в Маямі зіграють проти збірної Англії.

Ерлінг Голанд Реал Мадрид

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