Батько Голанда: Будь-який футболіст мріє грати за Реал

Батько зірки Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, Альф-Інге Голанд, натякнув на можливий перехід свого сина в мадридський Реал.

Слова норвежця наводить Marca.

"Я не хочу багато говорити про варіанти з іншими клубами. Він щасливий у Манчестер Сіті, має довгостроковий контракт... Але будь-який футболіст хоче грати за Реал.

У футболі завжди є можливості. В Іспанії є чудові команди, великі клуби. Ніколи не знаєш, що буде, але зараз він грає в Англії й почувається там щасливим", – заявив Голанд-старший.