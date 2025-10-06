Українська правда
Я не сказав останнього слова: Маркевич – про можливість очолити збірну України

Олександр Булава — 6 жовтня 2025, 18:42
Колишній головний тренер національної збірної України Мирон Маркевич не виключає свого повернення у стан "синьо-жовтих".

Цитує 74-річного фахівця Meta.ua.

"Потрібно було б дуже добре подумати. Багато нюансів щодо нерозуміння ситуації навколо збірної. Але я не можу категорично сказати – ні.

Так, я не сказав останнього слова. Але якби мені було трохи менше років, я б не сумнівався у своєму рішенні. Зараз не хочеться помилитися, це дуже серйозна відповідальність", - розповів Маркевич.

Колишній головний тренер національної збірної України Мирон Маркевич повідав, чи готовий він повернутись на місток головної команди країни у свої 74 роки.

Мирон Маркевич керував національною збірною України у 2010 році та провів чотири матчі.

10 жовтня Україна проведе матч проти збірної Ісландії у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Цей поєдинок відбудеться на виїзді, у Рейкʼявіку.

Раніше збірна України втратила очки у матчі проти Азербайджану, зігравши внічию на виїзді. Також в першому турі підопічні Реброва програли Франції (0:2) і мають лише 1 заліковий бал у турнірній таблиці.

