УПЛ змінила розклад матчів 10-го туру через безпекову ситуацію

Дирекція УПЛ скоригувала час початку матчів 10 туру, керуючись безпековою ситуацією та регламентом змагань сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Більшість ігор розпочнеться о 13:00. Зокрема, у цей час 23 жовтня зіграють Динамо – Кудрівка, Полісся – Оболонь і Верес – Колос.

У суботу, 24 жовтня, Лівий Берег прийме ЛНЗ, а Епіцентр – Харків. Обидва матчі також розпочнуться о 13:00. На 18:00 запланована гра Шахтар – Зоря.

У неділю, 25 жовтня, Чорноморець зустрінеться з Карпатами, а Буковина – з Кривбасом. Початок обох поєдинків – о 13:00.

Раніше Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад поєдинків 11 туру сезону-2026/27.