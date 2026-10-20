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УПЛ змінила розклад матчів 10-го туру через безпекову ситуацію

Олексій Мурзак — 20 жовтня 2026, 22:53
УПЛ змінила розклад матчів 10-го туру через безпекову ситуацію

Дирекція УПЛ скоригувала час початку матчів 10 туру, керуючись безпековою ситуацією та регламентом змагань сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Більшість ігор розпочнеться о 13:00. Зокрема, у цей час 23 жовтня зіграють Динамо – Кудрівка, Полісся – Оболонь і Верес – Колос.

У суботу, 24 жовтня, Лівий Берег прийме ЛНЗ, а Епіцентр – Харків. Обидва матчі також розпочнуться о 13:00. На 18:00 запланована гра Шахтар – Зоря.

У неділю, 25 жовтня, Чорноморець зустрінеться з Карпатами, а Буковина – з Кривбасом. Початок обох поєдинків – о 13:00.

Раніше Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад поєдинків 11 туру сезону-2026/27.

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