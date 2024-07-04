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Екснападник Реала: Хочу відправити Крооса на пенсію

Владислав Уткін — 4 липня, 10:43
Екснападник Реала: Хочу відправити Крооса на пенсію

Форвард збірної Іспанії Хоселу хоче відправити свого колишнього партнера по Реалу, півзахисника збірної Німеччини Тоні Крооса на пенсію після 1/4 фіналу Євро-2024.

Слова екснападника "вершкових" цитує УЄФА.

"Це буде особлива гра. Не тільки тому, що я народився в Штутгарті, а й тому, що це чвертьфінал Євро.
Ми прагнемо завоювати трофей. Попри те, що грати з

Кроосом було дуже приємно, я все одно хочу відправити його на пенсію в п’ятницю.

Я люблю Рюдігера, але я б хотів його нокаутувати. Я розмовляв з Тоні днями. Просто коротка розмова. Я не думаю, що він дуже радий, що гратиме з Іспанією у чвертьфіналі.

Він є фундаментальним гравцем для Німеччини. Його гра була ключовою в плані виграних трофеїв Реала цього сезону. Проти нього буде важка боротьба – він небезпечний футболіст", — сказав Хоселу.

Нагадаємо, раніше Кроос повідомив, що завершить кар'єру після чемпіонату Європи-2024.

Матч між Іспанією та Німеччиною відбудеться у п'ятницю, 5 липня, на стадіоні "Штутгарт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом. Також, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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