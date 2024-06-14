Кроос: перемога на Євро-2024 була б ідеальним завершенням моєї кар’єри

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос вважає, що перемога на домашньому Євро-2024 була б ідеальним завершенням кар'єри.

Його слова передає FourFourTwo.

"Перемога в Лізі чемпіонів — дуже особливий спосіб завершити мою кар'єру. Я не міг бажати кращого. Я насолоджувався цілим днем, бачив, що це означає для вболівальників, відчував їхню любов і підтримку, а також показував їм, як багато вони для мене значать.

Увесь сезон був особливим способом віддатися. Не лише на полі, з нашими успіхами, але й у роздягальні щодня – проводячи час з тими гравцями, з якими ми взаємодіяли та згуртувалися як команда.

Звичайно, перемога на чемпіонаті Європи цього літа була б ідеальним завершенням моєї кар’єри. Але я реаліст і знаю, що це буде непросто. Я не буду судити всю свою кар'єру про те, як пройде цей турнір — і я б не став цього робити, якби Реал програв фінал Ліги чемпіонів.

Водночас я знаю, наскільки особливим було б вийти і виграти його перед нашими власними вболівальниками. Але так багато ще має статися, щоб ця мрія стала реальністю. Ми маємо рухатися крок за кроком. Ми зосереджені на тому, щоб віддати абсолютно все — грати на максимумі. Тоді ми побачимо, наскільки досягнемо успіху", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у Німеччині. Господарка турніру потрапила у групу A разом зі збірними Шотландії, Швейцарії та Угорщини.