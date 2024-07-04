Іспанія — Німеччина: онлайн-трансляція
Збірні Іспанії та Німеччини зіграють у першому чвертьфінальному поєдинку чемпіонату Європи з футболу 2024 року.
Матч відбудеться у п'ятницю, 5 липня, на стадіоні "Штутгарт Арена". Початок о 19:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію в цій новині починаючи з 18:30.
Нагадаємо, на думку бейтингового оператора Favbet, Іспанія та Німеччина є одними з головних фаворитів на здобуття чемпіонства. Вищі шанси лише в команди Англії.
В інших чвертьфіналах зіграють: Португалія — Франція, Англія — Швейцарія та Нідерланди — Туреччина. Розклад матчів — ТУТ.
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