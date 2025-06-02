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Хорватія – Україна: де дивитися матч останнього туру Ліги націй

Микола Дендак — 2 червня 2025, 14:11
Хорватія – Україна: де дивитися матч останнього туру Ліги націй
Жіноча збірна України
Дан Балашов (УАФ)

У вівторок, 3 червня, в хорватському місті Карловац жіноча збірна України проведе матч 6 туру Ліги націй УЄФА.

Суперником буде збірна Хорватії. Початок гри запланований на 20:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, напередодні Україна обіграла Албанію в 5 турі та достроково забезпечила себе першим місцем у групі. Українки вперше в історії вийшли в елітний дивізіон Ліги націй.

На початку квітня збірна України мінімально здолала чешок (1:0), а потім розійшлася миром (1:1) з цією збірною. У перших двох турах Ліги націй команда здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

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Жіноча збірна України з футболу

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