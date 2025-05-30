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Кричали, стрибали, танцювали. Неймовірні емоції збірної України після виходу до елітного дивізіону Ліги націй

Микола Дендак — 30 травня 2025, 23:00
Кричали, стрибали, танцювали. Неймовірні емоції збірної України після виходу до елітного дивізіону Ліги націй
Дан Балашов (УАФ)

Гравчині збірної України емоційно відзначили перемогу над командою Албанії в передостанньому турі Ліги Націй УЄФА.

Кадри святкування оприлюднила Українська асоціація футболу в соцмережах.

"Жіноча збірна України – хоробра та нездоланна, впевнено долає всіх на своєму шляху. Збірна, яка надихає. Країна, якою пишаємось", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, перемога над албанками з рахунком 2:1 достроково гарантувала українській команді перше місце в групі 4 дивізіону В. Тож з наступного сезону команда буде виступати в дивізіоні А.

В останньому турі Україна зіграє проти Хорватії, поєдинок відбудеться 3 червня.

На початку квітня збірна України мінімально здолала чешок (1:0), а потім розійшлася миром (1:1) з цією збірною. У перших двох турах Ліги націй команда здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

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