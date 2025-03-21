Хорватія перемогла Францію у повторенні фіналу ЧС-2018: огляд матчу та голів

У четвер, 20 березня, плейоф Ліги націй УЄФА сезону-2024/25 стартував чвертьфінальною стадією. В одному з матчів Хорватія несподівано завдала поразки Франції з рахунком 2:0.

Усі найцікавіші події відбулися в першому таймі. Спочатку Андрей Крамарич не зміг переграти з "позначки" Майка Меньяна, який ногою відбив пенальті.

Але скоро "картаті" все ж вийшли вперед: Іван Перішич виконав подачу, а Анте Будімір замкнув її ударом головою. У доданий до першого тайму час сам Перішич відзначився голом, нанісши точний удар у дотик в дальній кут.

Огляд матчу

Ліга націй УЄФА-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, перший матч, 20 березня

Хорватія – Франція 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 26 Будімір, 2:0 – 45+1 Перішич.

На 8-й хвилині Андрей Крамарич (Хорватія) не реалізував пенальті (воротар).

Матч-відповідь між Францією та Хорватією відбудеться в Парижі на "Стад де Франс" 23 березня. Початок гри запланований на 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора також відбувся поєдинок протистояння за право виступати в дивізіоні А. В першій грі Україна здобула вольову перемогу над Бельгією.