Гойлунд відсвяткував переможний гол у стилі Роналду на очах Кріштіану: огляд матчу Данія – Португалія

У четвер, 20 березня, відбувся перший чвертьфінальний матч протистояння Данії та Португалії в Лізі націй-2024/25, який завершився мінімальною перемогою перший з рахунком 1:0.

На 78-й хвилині Расмус Гойлунд замкнув передачу Андреаса Сков Ольсена та, як виявилося, приніс данцям перевагу в цій двоматчевій дуелі.

Цікаво, що форвард Манчестер Юнайтед вирішив відсвяткувати це взяття воріт фірмовим стрибком Кріштіану Роналду – нападник португальської команди спостерігав за цим з футбольного поля.

Огляд матчу

Ліга націй УЄФА-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, перший матч, 20 березня

Данія – Португалія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 78 Гойлунд.

Матч-відповідь між Португалією та Данією пройде в Лісабоні 23 березня. Старт поєдинку запланований на 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що в паралельній зустрічі збірна України здобула вольову перемогу над збірною Бельгії з рахунком 3:1.