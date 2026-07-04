Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking

Найбільш підозрілий матч року: російського тенісиста підозрюють у договірній грі через виліт із Вімблдону

Богдан Войченко — 4 липня 2026, 14:09
Instagram
Найбільш підозрілий матч року: російського тенісиста підозрюють у договірній грі через виліт із Вімблдону

Один із найгучніших скандалів Вімблдону-2026 розгорівся після несподіваного вильоту дев'ятого сіяного Даніїла Медведєва. Російський тенісист, який виступає у нейтральному статусі, поступився 36-річному німцю Яну-Леннарду Штруффу, а перебіг матчу викликав справжній шквал емоцій серед уболівальників.

Поєдинок третього кола тривав майже три години та завершився перемогою Штруффа у трьох сетах — 7:6 (4), 7:6 (5), 7:5. На перший погляд, рахунок свідчить про рівну боротьбу, однак розвиток подій на корті виглядав набагато драматичніше.

У першій партії Медведєв повів із брейком, але дозволив супернику не лише відігратися, а й виграти тай-брейк. У другому сеті ситуація повторилася: росіянин знову мав комфортну перевагу, однак знову програв на тай-брейку.

Найбільше запитань виникло після третьої партії. Медведєв вів 5:2, мав подвійний брейк, а також кілька можливостей спокійно завершити сет на свою користь. Проте після цього він не зміг виграти жодного гейму до кінця матчу, дозволивши Штруффу здійснити фантастичний камбек і оформити одну з найбільших сенсацій турніру.

Саме цей сценарій викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах. Частина вболівальників та бетторів почала відкрито називати матч "підозрілим", а окремі дописи набрали сотні тисяч переглядів. Деякі користувачі навіть заявляли, що ніколи не бачили настільки дивного розвитку подій на турнірах Великого шолома, та закликали ATP і ITF звернути увагу на цей поєдинок.

Читайте також :
Відео Фото Била себе по голові, а потім викинула ракетку: росіянка Андрєєва не стримала емоцій після вильоту з Вімблдону

Втім, станом на зараз жодних офіційних заяв чи доказів, які б свідчили про порушення правил або можливий договірний характер матчу, не існує. Реакція вболівальників ґрунтується виключно на незвичному перебігу зустрічі та емоціях після сенсаційного результату.

Варто також зазначити, що Ян-Леннард Штруфф підійшов до матчу не в статусі фаворита. Німець більшу частину сезону провів на турнірах серії Challenger, а в попередньому колі мав проблеми зі здоров'ям після виснажливого поєдинку проти Брендона Накашіми.

Раніше повідомлялося, що чергова російська тенісистка змінила громадянство.

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон скандал Данііл Мєдвєдєв