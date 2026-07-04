Найбільш підозрілий матч року: російського тенісиста підозрюють у договірній грі через виліт із Вімблдону

Один із найгучніших скандалів Вімблдону-2026 розгорівся після несподіваного вильоту дев'ятого сіяного Даніїла Медведєва. Російський тенісист, який виступає у нейтральному статусі, поступився 36-річному німцю Яну-Леннарду Штруффу, а перебіг матчу викликав справжній шквал емоцій серед уболівальників.

Поєдинок третього кола тривав майже три години та завершився перемогою Штруффа у трьох сетах — 7:6 (4), 7:6 (5), 7:5. На перший погляд, рахунок свідчить про рівну боротьбу, однак розвиток подій на корті виглядав набагато драматичніше.

У першій партії Медведєв повів із брейком, але дозволив супернику не лише відігратися, а й виграти тай-брейк. У другому сеті ситуація повторилася: росіянин знову мав комфортну перевагу, однак знову програв на тай-брейку.

Найбільше запитань виникло після третьої партії. Медведєв вів 5:2, мав подвійний брейк, а також кілька можливостей спокійно завершити сет на свою користь. Проте після цього він не зміг виграти жодного гейму до кінця матчу, дозволивши Штруффу здійснити фантастичний камбек і оформити одну з найбільших сенсацій турніру.

Саме цей сценарій викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах. Частина вболівальників та бетторів почала відкрито називати матч "підозрілим", а окремі дописи набрали сотні тисяч переглядів. Деякі користувачі навіть заявляли, що ніколи не бачили настільки дивного розвитку подій на турнірах Великого шолома, та закликали ATP і ITF звернути увагу на цей поєдинок.

Втім, станом на зараз жодних офіційних заяв чи доказів, які б свідчили про порушення правил або можливий договірний характер матчу, не існує. Реакція вболівальників ґрунтується виключно на незвичному перебігу зустрічі та емоціях після сенсаційного результату.

Este tío acaba de protagonizar el mayor amaño de la historia del tenis, en un Grand Slam, dejando de remontar los 3 sets, el último con doble break arriba y doble bola de set.



No había visto algo así en toda mi vida, esto será investigado por la ATP y la ITF, porque ha sido… pic.twitter.com/KdCtuyj6zQ — Niko365 (@Niko365_) July 3, 2026

Daniil Medvedev was up a break in both sets 1 and 2. He was up a double break in set 3 and proceeds to lose in straights to 36 year old Jan-Lennard Struff on grass.



Medvedev’s loss today just adds to the pile of disgraceful, disgusting, and heartless performances that have… — Wags 🐳 (@wagsischasing) July 3, 2026

I have never thought Medvedev was a match fixer. I still don't.



But what I just saw has my jaw on the floor.



S1 - Medvedev -1200 to win set up a break



S2 - 8000 to win second set



S3 - up 5-2, 40-15 on his serve. Line locked, Struff +10000 to win set.



Medvedev just lost five… https://t.co/rhPIFMxIo5 — Timmy Tebrows (@TimmyTebrows) July 3, 2026

Варто також зазначити, що Ян-Леннард Штруфф підійшов до матчу не в статусі фаворита. Німець більшу частину сезону провів на турнірах серії Challenger, а в попередньому колі мав проблеми зі здоров'ям після виснажливого поєдинку проти Брендона Накашіми.

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