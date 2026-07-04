Найбільш підозрілий матч року: російського тенісиста підозрюють у договірній грі через виліт із Вімблдону
Один із найгучніших скандалів Вімблдону-2026 розгорівся після несподіваного вильоту дев'ятого сіяного Даніїла Медведєва. Російський тенісист, який виступає у нейтральному статусі, поступився 36-річному німцю Яну-Леннарду Штруффу, а перебіг матчу викликав справжній шквал емоцій серед уболівальників.
Поєдинок третього кола тривав майже три години та завершився перемогою Штруффа у трьох сетах — 7:6 (4), 7:6 (5), 7:5. На перший погляд, рахунок свідчить про рівну боротьбу, однак розвиток подій на корті виглядав набагато драматичніше.
У першій партії Медведєв повів із брейком, але дозволив супернику не лише відігратися, а й виграти тай-брейк. У другому сеті ситуація повторилася: росіянин знову мав комфортну перевагу, однак знову програв на тай-брейку.
Найбільше запитань виникло після третьої партії. Медведєв вів 5:2, мав подвійний брейк, а також кілька можливостей спокійно завершити сет на свою користь. Проте після цього він не зміг виграти жодного гейму до кінця матчу, дозволивши Штруффу здійснити фантастичний камбек і оформити одну з найбільших сенсацій турніру.
Саме цей сценарій викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах. Частина вболівальників та бетторів почала відкрито називати матч "підозрілим", а окремі дописи набрали сотні тисяч переглядів. Деякі користувачі навіть заявляли, що ніколи не бачили настільки дивного розвитку подій на турнірах Великого шолома, та закликали ATP і ITF звернути увагу на цей поєдинок.
Втім, станом на зараз жодних офіційних заяв чи доказів, які б свідчили про порушення правил або можливий договірний характер матчу, не існує. Реакція вболівальників ґрунтується виключно на незвичному перебігу зустрічі та емоціях після сенсаційного результату.
Варто також зазначити, що Ян-Леннард Штруфф підійшов до матчу не в статусі фаворита. Німець більшу частину сезону провів на турнірах серії Challenger, а в попередньому колі мав проблеми зі здоров'ям після виснажливого поєдинку проти Брендона Накашіми.
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