Манчестер Юнайтед веде переговори з Хаві – іспанець висунув низку вимог

Манчестер Юнайтед веде переговори з колишнім головним тренером Барселони Хаві.

Про це повідомляє GOL Digital.

За інформацією джерела, іспанський фахівець поставив англійському клубу низку умов, сере яких підписання трьох гравців Барселони, одним з яких є Гаві. Імена інших двох наразі невідомі.

Видання зазначає, що МЮ серйозно розглядає можливість задовольнити вимоги Хаві, щоб забезпечити його підписання. Водночас тренер і сам прагне спробувати себе в АПЛ, але не хоче приходити в клуб без надійного проєкту та конкурентоспроможної команди.

Раніше Хаві Ернандес заявив, що готовий відновити тренерську кар'єру. Напередодні повідомлялося, що іспанський фахівець погодився очолити туринський Ювентус, де також висунув додаткові умови для переходу.

Як відомо, наразі справи Рубена Аморіма в МЮ складаються недуже, а вболівальники клубу готують чергову акцію протесту проти сім'ї Глейзерів, яка є співвласником команди. Фанатське угрупування "The 1958" закликає усіх приходити на матч АПЛ проти Арсенала, який відбудеться 9 березня, у чорних футболках на честь повільної смерті клубу.