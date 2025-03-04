Екстренер Барселони може очолити Ювентус

Новим головним тренером Ювентуса може стати колишній наставник Барселони Хаві Ернандес.

Про це повідомляє El Nacional.

За їхньою інформацією, Ювентус вважає Хаві найкращою кандидатурою на заміну нинішньому головному тренеру команди, Тіаго Мотті. Сторони вже провели переговори.

Хаві дав згоду на роботу в Ювентусі, але вимагає півзахисника Барселони Ферміна Лопеса. 45-річний іспанський фахівець залишається безробітним із літа минулого року.

Раніше повідомлялося про те, що у шортлист керівництва Ювентуса на посаду нового тренера команди присутні імена Антоніо Конте, Джан П’єро Гасперіні та Ігора Тудора.

Мотта очолює Ювентус з літа минулого року. Наразі команда посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії та вже припинила боротьбу в Лізі чемпіонів, не зумівши пробитися в 1/8 фіналу.