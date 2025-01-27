Мотті приготуватися? Ювентус зв'язався з Хаві

Не найкращі результати Ювентуса в поточному сезоні змусили керівництво клубу задуматися про можливу тренерську заміну.

Про це повідомляє L`Equipe.

Згідно з джерелом, "стара синьйора" зателефонувала колишньому наставнику Барселони Хаві Ернандесу, щоб обговорити потенційну співпрацю.

Вважається, що позиція нинішнього головного тренера Тьяго Мотти поки що не знаходиться під загрозою звільнення. Керівництво "б'янконері" просто підготовлює ґрунт під можливу зміну на тренерському містку, якщо до цього дійде.

На минулих вихідних Ювентус уперше зазнав поразки у межах Серії А. Команда Мотти програла Наполі (2:1).

На даний момент туринці посідають п'яте місце таблиці чемпіонату Італії, заробивши 37 очок. 13 з 22 турів Серії А Ювентус завершив нічийним результатом.

Нагадаємо, що Хаві Ернандес залишається без роботи з кінця минулого сезону, коли він залишив рідну Барселону.

Раніше стало відомо, що Ювентус домовився про розірвання контракту зі своїм капітаном.