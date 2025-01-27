Ювентус розірвав контракт з Даніло

Туринський Ювентус розірвав контракт із 33-річним бразильським захисником Даніло.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін.

Тривалий час головним претендентом на підписання 33-річного бразильського ветерана під час січневого трансферного вікна називався Наполі. Проте у підсумку Даніло з сімейних причин вирішив повернутися до Бразилії.

Захисник виступав за Ювентус із літа 2019 року. В поточному сезоні на його рахунку 16 матчів у всіх турнірах, у яких бразилець відзначився однією гольовою передачею. Його контракт був розрахований до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що лівий захисник Челсі та збірної Португалії Ренату Вейга дограє цей сезон у складі Ювентуса.