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Спаллетті ризикує втратити роботу в Ювентусі

Олег Дідух — 29 жовтня 2026, 14:31
Спаллетті ризикує втратити роботу в Ювентусі
Лучано Спаллетті
ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті перебуває під загрозою звільнення.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Напередодні Ювентус зазнав чергової невдачі, програвши 0:2 Дженоа в 9 турі Серії А. Після цієї поразки керівництво туринського клубу задумалося над зміною головного тренера.

Звільнення Спаллетті не відбудеться негайно. Тренер отримає час до листопадової паузи на матчі національних збірних для виправлення ситуації. Таким чином, вирішальними для 67-річного фахівця стануть матчі Серії А проти Наполі та Фіорентини (1 і 8 листопада відповідно), а також поєдинок Ліги Європи проти АЗ Алкмаар (5 листопада).

Одним із головних претендентів на заміну Спаллетті є Дідьє Дешам, який уже працював із Ювентусом у сезоні-2006/07, коли туринці грали в Серії В.

Ювентус Лучано Спаллетті

Лучано Спаллетті

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