Батько – чемпіон світу, сини – у грандах Серії А: Тюрами – найфутбольніша сім’я Франції

21 жовтня Шахтар зіграє у Лізі чемпіонів проти Інтера, і головною загрозою для "Гірників" буде Маркус Тюрам.

29-річний нападник має усе – досвід, техніку, потужність; перебуває в класній формі.

Ну, а ще Маркус – син героя ЧС-1998 Ліліана Тюрама та брат хавбека Ювентуса Хефрена Тюрама. Усі разом вони дуже дружна сім'я, де кожен підтримує іншого.

Бувало навіть, що брати забивали в одному матчі!

Чемпіон розповідає історію успіху, з якої варто брати приклад.

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Усі ж чули, що на дітях геніїв природа відпочиває?

Так-от не завжди.

Ліліан Тюрам випромінював гордість, радість і ще море емоцій, коли у березні 2023-го підвозив своїх синів до табору збірної Франції у Клерфонтені.

"Не думаю, що ми про таке говорили, коли були дітьми, хоча й завжди мріяв про цю футболку", – каже Хефрен.

А от Маркус заперечує: "Це тому, що тобі уяви бракує. Я якраз все уявляв".

У них завжди так – балакучий старший брат любить дражнити молодшого, у якого репутація задуманого, стриманого і трохи сором'язливого хлопця.

Хефрен не приховує, що в дитинстві в усьому змагався з Маркусом, та позаяк на чотири роки молодший, то завжди програвав:

"У що б ми не грали, я зрештою обов'язково плакав, щоб батьки мене пожаліли".

Знайома історія у багатьох сім'ях, еге ж.

Lilian Thuram: “ Marcus, look at dad.” Khéphren: “Dad that’s enough.” Iconic video of Lilian sending his boys Khéphren & Marcus off to Clairefontaine yesterday. https://t.co/iN8Yz5vm5I — Get French Football News (@GFFN) March 21, 2023

"А те, що тато нас підвіз на камеру... Думаю, кожен батько зробив би так само. Це така подія, про яку неможливо не залишити собі сувенір на телефоні".

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Вони довго до неї йшли, особливо Ліліан.

Чемпіон світу народився на Гваделупі у злиднях, і в пошуках виходу матір переїхала до Парижа одна, аби працювати і зрештою перевезти до столиці своїх дітей.

"Сірникові ноги" – так називали хлопця, який очевидно недоїдав.

Ну, і ще "Професором", бо любив читати.

Мартін Лютер Кінг, Малколм Ікс, Еме Сезар, Леопольд Сенгор, а в навушниках Боб Марлі та Майлз Девіс – що ж тут дивного? Логічно, Тюрама тягнуло до своїх.

Арсену Венгеру в Монако було начхати, що він там читає – головне, що Тюрам міг закрити будь-якого опонента. Неймовірно чіпкий, агресивний був захисник хоч у центрі, хоч на фланзі.

З ним погодився і Еме Жаке, який зробив Ліліана основним правим беком збірної Франції прямо на Євро-1996, посунувши іншого гваделупця Жослена Англома:

"Взагалі-то я був латералем, а він – центральним. Так робити не слід. Але для блага команди так було правильно".

А вже за тим – трансфер до Парми, де Буффон, Каннаваро, Верон, Креспо, К'єза, Аспрілья...

Ух!

У першому сезоні Ліліана в Пармі вони фінішували 2-ми, поступившись Ювентусу лише на 2 очки. Далі – здобули Кубок УЄФА.

А Мундіаль-1998? Хто був найнадійнішою опцією "Ле Бле"? Ефект Мандели підкаже, що Зінедін Зідан, але куди там! Золотий м'яч турніру отримав Роналдо, срібний – Давор Шукер, а бронзовий – він, Тюрам.

Його автобіографія називається "8 липня 1998 року" – день півфіналу з Хорватією, де він забив єдині голи у 142 матчах Францію. Між іншим, рекорд.

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Звісно, його діти того не застали.

Старший, Маркус, смутно пам'ятає батька у футболці Ювентуса, а серйозно зацікавився грою вже коли той завершував у Барселоні:

"Якось в 11 років я пішов на тренування, а там якраз грали однолітки. Я захотів вийти теж, але не мав бутсів. Я став просити, і там був Мессі. Ми мали схожі розміри – у мене 38-39, а у нього 40-41.

Лео лишив мені ті бутси, а потім дозволив забрати собі. Я був ще малий і не розумів, що сталося. Для мене він був просто одноклубником мого батька.

Коли я показав бутси друзям, ті наче збожеволіли, і я їх просто віддав. Дурний вчинок. Досі шкодую".

Мінуси зростання у сім'ї суперзірки – починаєш мимоволі сприймати привілеї як належне.

Ліліан все бачив і розумів.

Обох синів він відправив спершу до Клерфонтену – елітної академії, де найперспективнішу молодь із Парижа три роки навчають у спартанських умовах. Анелька, Анрі, Галлас, Матюїді та багато інших пройшли через це.

Ну, а далі юний Маркус поїхав у нижчі дивізіони до Сошо:

"Батько суворо наказав мені втекти кудись від блискучого життя".

І він втік.

Грав вінгера – водився, як праймовий Малуда, але фізіологію не обманеш, тож вже скоро Маркус вимахав до 192 см.

Він-то вперто пручався, але кар'єра йшла вгору, і спершу в Генгамі, а тоді у Гладбаху Тюрам-молодший перейшов на природну позицію центрфорварда. Досвід на фланзі не завадив – навпаки, дозволив забивати ось так голи.

Батько рідко ходив на стадіон, але матчі дивився.

Ліліан не звинувачував сина, коли той не забив пенальті у дербі з Ренном, що призвело до вильоту Генгама з Ліги 1 у 2019-му, проте коли Маркус плюнув у Штефана Поша із Гоффенгайма, заговорив:

"Я повністю розумію, що зараз відбувається у медіа. Я бачив матч, був шокований. Я навіть запитав себе, чи це справді мій син.

Після червоної картки першою людиною, якій він зателефонував, був Хефрен, якому він клявся, що: "зробив це ненавмисно". Він приймає своє покарання, і я думаю, що це нормально, бо таким жестам не місце на футбольному полі".

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З таким контролем про зіркову хворобу не йшлося взагалі.

Зрештою, як і у Хефрена, чий шлях у профі почався на брудному полі ФК Булонь-Біянкур на околиці Парижа, де традиційно грають діти гетто.

Якщо Маркус з дитинства любив водитися, то Хефрен хотів керувати грою – і батько відправив його до тих, хто бився за їжу.

Спробуй! Виживи!

"У Хефрені було щось особливе. Якщо Маркус грає інтуїтивно, то цей розумів гру тактично, мав ідеальну техніку в роботі з м'ячем. Пам'ятаю, я навіть привітав Ліліана з сином", – каже координатор школи Жиль Бібе.

Khephren Thuram (2001) fils de Lilian et frère de Marcus s'engage avec l'AS Monaco. Il jouait à l'ACBB. https://t.co/epJiO8pntv — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) March 27, 2016

А приблизно у цей же час Томас Тухель з поста тренера ПСЖ закликав команду остерігатися іншого брата: "Ліга 1 – складний чемпіонат із дуже сильними фізично гравцями, як Маркус Тюрам, що швидко біжить, потужний, добре грає у повітрі і веде м'яч".

Вже на початку 2020-х за обома Тюрамами в чергу вишикувались ПСЖ, Атлетико, Ман Юнайтед...

Вони обрали Серію А за порадою батька, який і не намагається приховати любов до Ювентуса, де виступав у 2001-06 роках. У ЗМІ якось завірусилися його реакції на трансфери Маркуса до Інтера...

....Та Хефрена до "Старої синьйори".

Питання є? Питань нема.

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"Батько сказав мені, що для нього це найбільша команда в Італії та у світі. Бути тут – мрія. Я змалку хотів грати за Юве, де було багато великих французів. Пишаюся тим, що можу бути тут", – казав Хефрен після трансферу в 2024-му.

Ну, а у вересні 2025-го брати видали рідкісне гольове шоу, забивши по м'ячу за свої команди в Дербі Італії.

Тіфозі були стривожені, коли Маркус після поразки Інтера 3:4 посміхався та мило про щось балакав з братом. Тобто, для них це не серйозно?!

Післяматчеві інтерв'ю ще додали підозр:

"Після матчу Маркус був досить спокійний. Він сказав, що радий за мене; що я добре провів гру. Він мій старший брат, тому я не можу йому нічого сказати. Він, мабуть, мене вдарить. Жартую", – сміявся Хефрен.

Хоча, звісно, на дистанції його брат поки помітно крутіший.

Зараз молодший Тюрам заліковує складну травму коліна і повернеться на поле не раніше 2027 року.

Тим часом у Маркуса 44 голи у 102 матчах Серії А, із яких 4 – у 6 іграх на старті поточного чемпіонату. За відсутності Лаутаро Мартінеса, саме француз – головна надія "Нерадзуррі" на голи. Недаремно Ліліан колись відмовився навіть пробувати його у ролі захисника:

"Батько завжди допомагає мені після матчів, дивиться усі. Він дуже строгий, але краще так, адже тато має пояснювати мені, що я зробив не так. Коли я забиваю, і він бачить, що я забагато сміюся, то каже: "Заспокойся, я зараз тобі дещо поясню".

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Важливо!

"Маркус" – на честь ідеолога панафриканізму Маркуса Гарві.

Натомість Хефрен, звісно ж, названий на честь фараона, що збудував другу за величиною піраміду Гізи.

🇫🇷 Lilian Thuram, oğulları Marcus ve Khéphren hakkında: "Çocuklarım mı? Bu kadar ileri gideceklerini hiç beklemiyordum. Ben sadece çocuklarımın eğlenmek için oynamasını istiyordum. Şimdi mutluyum, çünkü onlar mutlu." https://t.co/M47Tj8ERzV — Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) December 3, 2025

За десятиліття у Франції "Професор" Ліліан не змінився, все ще багато говорить про расизм, критикує Національне об'єднання Марін Ле Пен, і його контроверсійні коментарі якось вибісили навіть партнера по збірній-1998 Крістофа Дюгаррі:

"Ну, в нього була ідея сфотографуватися біля Кубка світу всім чорним. Це почули я та Лебеф. Гей, кажу, а якби це зробили усі білі? Як би ти зреагував?"

І такого "компромату" ще достатньо в мережі.

Тюрам-старший не святий, і погоджуватися з усім, що він висловлює на політичні теми у ці складні для Франції дні, зовсім не обов'язково.

Разом з тим – і це факт – йому вдалося виховати двох класних футболістів та люблячих братів та синів. Це досягнення виходить за рамки спорту – це сама суть життя, і небагато елітних спортсменів можуть похвалитися, що здолали цю дорогу.

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