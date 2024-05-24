Барселона звільнила Хаві: інсайдер вже назвав наступного тренера каталонців

Хаві звільнений з посади головного тренера Барселони.

Про це Фабріціо Романо повідомив у своєму X (Twitter).

Хаві очолив Барселону в листопаді 2021 року. Під його керівництвом каталонці здобули 89 перемог, зазнали 29 поразок і 23 рази зіграли внічию. У сезоні-2022/23 Барселона виграла Ла Лігу, але у поточній кампанії не змогла завоювати жодного трофею.

Ще в січні Хаві завчасно оголосив про відхід з рідного клубу після завершення сезону, але місяць тому Жоан Лапорта вмовив його залишитися. Ймовірно, причиною припинення стала заява Хаві про фінансове становище Барселони.

За інформацією Романо, новим наставником каталонців стане Гансі Флік, який у сезоні-2019/20 допоміг Баварії завоювати золотий требл. Після того 59-річний фахівець тренував збірну Німеччини, але був звільнений після провального чемпіонату світу та невдалу підготовку до домашнього Євро-2024.