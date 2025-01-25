Дубль Ретегі приніс Аталанті вольову перемогу над Комо у матчі 22 туру Серії А

У суботу, 25 січня, 22 тур італійської Серії А продовжиться трьома матчами.

Першими на газон "Стадіо Джузеппе Сінігалья" вийшли гравці Комо та Аталанти. У середині першого тайму господарі поля вийшли вперед завдяки голу Ніко Паса. Проте дубль Матео Ретегі з двох асистів Марко Брешіаніні приніс бергамаскам перемогу, яка стала для них першою в чемпіонаті з 22 грудня.

О 19:00 за Києвом відбудеться центральний поєдинок туру: в Неаполі зійдуться Наполі та Ювентус.

Ігровий день о 21:45 закриватиме зустріч Емполі та Болоньї.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

22 тур, 25 січня

Комо – Аталанта 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Пас, 1:1 – 56 Ретегі, 1:2 – 70 Ретегі.

19:00 Наполі – Ювентус

21:45 Емполі – Болонья

Нагадаємо, що вчора 22 тур Серії А стартував матчем, у якому Че Адамс оформив дубль, а Торіно вдома переграв Кальярі.