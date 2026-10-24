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Атлетико готовий активувати опцію викупу форварда Ювентуса

Олексій Мурзак — 24 жовтня 2026, 00:50
Атлетико готовий активувати опцію викупу форварда Ювентуса
Джонатан Девід
Getty Images

Атлетико Мадрид розглядає можливість викупити нападника Джонатана Девіда у Ювентуса за 25 мільйонів євро.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Німеччина Флоріан Плеттенберг.

Переговори щодо трансферу заплановані, але остаточного рішення клуб поки не ухвалив.

За його інформацією, Девід комфортно почувається в мадридському клубі й також не проти залишитися в команді.

У контракті канадського форварда з Ювентусом прописаний термін до 2030 року, а Атлетико має опцію викупу за 25 мільйонів євро.

Девід приєднався до Атлетико на правах оренди з Ювентуса. У нинішньому сезоні він провів за мадридців 8 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

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