Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Манчестер Юнайтед має домовленість із хавбеком молодіжної збірної Іспанії

Олексій Погорелов — 19 липня 2025, 10:49
Хаві Герра
Хаві Герра
IMAGO

Манчестер Юнайтед уклав усну угоду з півзахисником Валенсії та молодіжної збірної Іспанії Хаві Геррою.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Манкуніанці шукають нового хавбека після того, як цього літа команду залишив Крістіан Еріксен, а контракт Каземіро закінчиться через рік.

Англійський клуб зупинив свій вибір на 22-річному іспанцеві, у якого залишилося два роки за чинною угодою з "кажанами".

Згідно з джерелом, Герра схиляється до того, щоб не продовжувати контракт з Валенсією, що може змусити клуб продати футболіста, на якого також претендує Мілан.

У минулому сезоні Хаві Герра зіграв 38 матчів, у яких записав на свій рахунок 3 голи та 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед домовився з Брентфордом про трансфер Бріана Мбемо.

Раніше стало відомо, що манкуніанці також знайшли в Антверпені воротаря, який може замінити травмованого Андре Онана.

Чемпіонат Англії, АПЛ Валенсія Іспанія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Манчестер Юнайтед Хаві Герра

Чемпіонат Англії, АПЛ

Півзахисник Лейпцига та збірної Нідерландів зацікавив топклуби АПЛ
Рома домовилася з клубом АПЛ про перехід майбутнього конкурента Довбика
Арсенал випадково "анонсував" трансфер Москери під час презентації Мадуеке
Я захотів додати у життя ризик, – екстренер Ярмолюка пояснив рішення очолити Тоттенгем
Манчестер Юнайтед знайшов заміну Онана в Антверпені

Останні новини