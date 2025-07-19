Манчестер Юнайтед має домовленість із хавбеком молодіжної збірної Іспанії

Манчестер Юнайтед уклав усну угоду з півзахисником Валенсії та молодіжної збірної Іспанії Хаві Геррою.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Манкуніанці шукають нового хавбека після того, як цього літа команду залишив Крістіан Еріксен, а контракт Каземіро закінчиться через рік.

Англійський клуб зупинив свій вибір на 22-річному іспанцеві, у якого залишилося два роки за чинною угодою з "кажанами".

Згідно з джерелом, Герра схиляється до того, щоб не продовжувати контракт з Валенсією, що може змусити клуб продати футболіста, на якого також претендує Мілан.

У минулому сезоні Хаві Герра зіграв 38 матчів, у яких записав на свій рахунок 3 голи та 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед домовився з Брентфордом про трансфер Бріана Мбемо.

Раніше стало відомо, що манкуніанці також знайшли в Антверпені воротаря, який може замінити травмованого Андре Онана.