Манчестер Юнайтед знайшов заміну Онана в Антверпені
Сенне Ламменс
instagram.com/senne_lammens
Манчестер Юнайтед продовжує пошук нового голкіпера та звернув свою увагу на воротаря Антверпена Сенне Ламменса.
Про це повідомляє Talksport.
Бельгійський клуб оцінив голкіпера збірної Бельгії U-21 у 17 мільйонів євро, тоді як портал Transfermarkt – у 9 млн.
Цікаво, що взимку МЮ вже звертав увагу на Ламменса, про що згодом казав сам футболіст.
"Коли тобою цікавиться одразу команда зі світовим ім'ям – це дещо особливе. Мій профайл та стиль гри підходить під АПЛ", – розповідав Ламменс.
Минулого сезону воротар зіграв 44 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 56 м'ячів та 10 разів зберіг свої ворота у недоторканності.
Зазначимо, що Андре Онана пропустить передсезонне турне "червоних дияволів" через травму.
Раніше повідомлялось, що МЮ розпочав переговори з Астон Віллою щодо Еміліано Мартінеса.