Манчестер Юнайтед знайшов заміну Онана в Антверпені

Манчестер Юнайтед продовжує пошук нового голкіпера та звернув свою увагу на воротаря Антверпена Сенне Ламменса.

Про це повідомляє Talksport.

Бельгійський клуб оцінив голкіпера збірної Бельгії U-21 у 17 мільйонів євро, тоді як портал Transfermarkt – у 9 млн.

Цікаво, що взимку МЮ вже звертав увагу на Ламменса, про що згодом казав сам футболіст.

"Коли тобою цікавиться одразу команда зі світовим ім'ям – це дещо особливе. Мій профайл та стиль гри підходить під АПЛ", – розповідав Ламменс.

Минулого сезону воротар зіграв 44 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 56 м'ячів та 10 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що Андре Онана пропустить передсезонне турне "червоних дияволів" через травму.

Раніше повідомлялось, що МЮ розпочав переговори з Астон Віллою щодо Еміліано Мартінеса.