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Брентфорд погодився на продаж Мбемо в Манчестер Юнайтед

Станіслав Лисак — 18 липня 2025, 16:09
Брентфорд погодився на продаж Мбемо в Манчестер Юнайтед
IMAGO

Манчестер Юнайтед та Брентфорд погодили трансфер правого вінгера Брентфорда та збірної Камеруну Браяна Мбемо.

Про це повідомляють ряд провідних інсайдерів, таких як Фабріціо Романо, Ніколо Скіра та Бен Джейкобс.

Манкуніанці прагнуть завершити підписання гравця до початку передсезонного туру в США. МЮ заплатять 65 млн фунтів, ще 6 млн будуть включені в якості бонусів.

Нападник відмовив декільком клубам АПЛ заради трансферу до Манчестера.

Персональна угода Мбемо та Манчестер Юнайтед буде розрахована до 2030 року із можливістю продовження до 2031-го.

Контракт камерунця з Брентфордом розрахований до літа 2026 року. В угоді прописана опція продовження на один рік. Минулого сезону на його рахунку 20 голів та 9 асистів в 42 матчах.

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