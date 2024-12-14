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Гравця Фіорентини, який пережив зупинку серця, виписали з лікарні

Олексій Погорелов — 14 грудня 2024, 09:38
Гравця Фіорентини, який пережив зупинку серця, виписали з лікарні
Едоардо Бове
Instagram Едоарда Бове

Півзахисника Фіорентини Едоардо Бове, який два тижні тому пережив зупинку серця, виписали з лікарні.

Про це флорентійський клуб розповів Reuters.

Бове упав на газон 1 грудня під час матчу проти Інтера, який у підсумку був зупинений та буде дограний пізніше. Як виявилося, у футболіста зупинилося серце і він знепритомнів.

Нещодавно 22-річний італієць, права на якого належать Ромі, погодився на імплантацію дефібрілятора.

Нагадаємо, що, згідно з італійським законодавством, Бове більше не зможе виступати в Італії, тому що там заборонено грати з кардіостимулятором.

У нинішньому сезоні Едоардо Бове зіграв у 14 матчах Фіорентини в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок один гол та чотири асисти.

Фіорентина Едоардо Бове

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