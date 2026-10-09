Фіорентина продовжила співпрацю із досвідченим центрбеком

Італійська Фіорентина пролонгувала угоду з 27-річним центральним захисником команди Лукою Раньєрі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до кінця червня 2029 року, проте має опцію продовження співпраці ще на один рік.

Зауважимо, що Раньєрі є вихованцем "фіалок" та провів у складі клубу 164 матчі, у яких відзначився 12 голами та 6 асистами. Гравець у різний час виступав на правах оренди у таких клубах, як Фоджа, Асколі, СПАЛ та Салернітана.

Нагадаємо, що напередодні Фіорентина призначила нового головного тренера – Паоло Ванолі.