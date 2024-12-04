Хавбек Фіорентини Бове може більше не зіграти в Італії через проблеми з серцем

Півзахисник Фіорентини Едоардо Бове може більше ніколи не зіграти в італійському футболі.

Про це повідомляє La Nazione.

У 22-річного хавбека сталася зупинка серця під час матчу 14 туру Серії А проти Інтера. Ймовірно, причиною зупинки серця став епілептичний напад.

Наразі Бове залишається в лікарні. Його перевели з відділення інтенсивної терапії у відділення кардіології. Зараз лікарі проводять детальну діагностику організму футболіста, щоб точно визначити причину зупинки серця.

Якщо виявиться, що причиною зупинки серця була сердечна патологія – Бове необхідно буде імплантувати дефібрилятор. Згідно з італійського законодавства, займатися професійним футболом із кардіостимуляторами в країні заборонено. Це означає, що Бове більше не зможе грати у футбол на професійному рівні за італійські клуби.

Нагадаємо, у 2021 році з аналогічної причини Крістіан Еріксен був змушений покинути Інтер після зупинки серця в матчі за збірну Данії на Євро-2020.