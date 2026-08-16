Харків – Шахтар: де та коли дивитися центральний матч 3 туру УПЛ

У неділю, 16 серпня, відбудеться центральний матч 3 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27, у якому Харків прийматиме донецький Шахтар.

Поєдинок пройде на стадіоні "Арена Лівий Берег". Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Пряму трансляцію центрального матчу туру можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Головним арбітром зустрічі призначено Олександра Шандора.

У межах УПЛ команди провели між собою сім матчів. Перевага в особистих зустрічах на боці Шахтаря: "гірники" здобули п'ять перемог, ще два поєдинки завершилися внічию. Харків жодного разу не перемагав, а різниця м'ячів становить 2:15.

Останній матч на полі Харкова відбувся 13 вересня 2025 року в рамках 5 туру УПЛ. Команди тоді зіграли внічию 1:1. Артем Бондаренко вивів Шахтар уперед на 22-й хвилині, а Іван Калюжний зрівняв рахунок на 85-й.

Найбільшої поразки в УПЛ Харків зазнав саме від Шахтаря – 0:7 у матчі 5 березня 2023 року.

У турнірній таблиці після двох турів Шахтар посідає друге місце з 6 очками, тоді як Харків має 3 бали та розташовується на восьмій позиції.

Раніше у 3-му турі Епіцентр та Верес не виявили переможця – 0:0. Карпати впевнено здолали Буковину (3:0), Кривбас зіграв унічию з Лівим Берегом (1:1), а Кудрівка та Оболонь розійшлися миром без забитих м'ячів – 0:0.