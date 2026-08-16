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Динамо – Колос: відеотрансляція матчу 3 туру УПЛ

Сергій Шаховець — 16 серпня 2026, 08:51
Динамо – Колос: відеотрансляція матчу 3 туру УПЛ
ФК Динамо

Київське Динамо у межах 3-го туру УПЛ сезону-2026/27 зустрінеться з ковалівським Колосом. Поєдинок відбудеться у неділю, 16 серпня.

"Біло-сині" прийматимуть гостей у столиці на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток про початок зустрічі пролунає о 18:00.

Дивіться пряму трансляцію, яку організовує пресслужба Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Зазначимо, що востаннє команди грали між собою 13 травня 2026 року. Тоді підопічні Ігоря Костюка здобули перемогу з рахунком 2:1, а один із голів забив Андрій Ярмоленко.

Перед очним протистоянням Динамо посідає шосте місце в турнірній таблиці, а Колос – 16-те. У киян в активі три очки, а ковалівці ще не здобули жодного бала.

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