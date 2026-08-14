Шахтар перевірить амбіції Харкова, Карпати зіграють дербі з Буковиною: анонс 3-го туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга поступово набирає обертів. У п'ятницю, 14 серпня, стартує третій тур найсильнішого дивізіону України, який триватиме упродовж чотирьох днів.

Центральною подією туру стане протистояння амбіційного Харкова з чинним чемпіоном УПЛ Шахтарем. Не менш цікавою обіцяє бути дуель київського Динамо з Колосом, який спробує скористатися втомою суперника після єврокубкового матчу. Інтригу матиме й зустріч Полісся із Зорею, а в західноукраїнському дербі Карпати прийматимуть Буковину.

"Чемпіон" у традиційному анонсі представляє головні інтриги 3-го туру.

П'ятниця, 14 серпня

18:00. Епіцентр – Верес

Субота, 15 серпня

13:00. Кривбас – Лівий Берег

15:30. Кудрівка – Оболонь

18:00. Карпати – Буковина

Неділя, 16 серпня

13:00. ЛНЗ – Чорноморець

15:30. Харків – Шахтар

18:00. Динамо – Колос

Понеділок, 17 серпня

18:00. Полісся – Зоря

Чи здобуде Епіцентр першу перемогу над Вересом

Поєдинок у Кам'янці-Подільському відкриватиме програму 3-го туру УПЛ. Епіцентр завдяки розгромній перемозі над Оболонню (3:0) перебуває у верхній п'ятірці турнірної таблиці. У попередньому турі підопічні Сергія Нагорняка поступилися Шахтарю (0:2), залишивши приємне враження готовністю дати бій чемпіону.

ФК Епіцентр

Верес невдало стартував у чемпіонаті, зазнавши двох поспіль поразок. Втім, підопічні Олега Шандрука цілком могли розраховувати на нічийний результат у матчах з Харковом (0:1) та Динамо (1:2). В обох поєдинках рівненські "вовки" не виглядали безнадійно, але пропускали вирішальні голи наприкінці ігрового часу.

ФК Верес

Історія очних протистоянь клубів налічує п'ять матчів, у тому числі два на рівні УПЛ. У жодному з них Епіцентру не вдавалося обіграти Верес: три поєдинки завершилися на користь "вовків", а ще два не визначили переможця.

Додаткової принциповості протистоянню додають перехідні матчі влітку 2024 року, коли Верес зберіг прописку в УПЛ, не пустивши в еліту представника Хмельниччини.

Зручний суперник для Кривбасу

Криворізький Кривбас зумів здивувати в минулому турі, обігравши на виїзді Зорю (3:1). Підопічні Патріка ван Леувена довели, що їх не варто недооцінювати. Одним із героїв поєдинку став панамський півзахисник Джованні Герберт, який забив гол-красень та став найкращим гравцем туру.

Джовані Герберт ФК Кривбас

Лівий Берег після повернення в УПЛ зіграв лише один матч – у другому турі "лелеки" поділили очки з Кудрівкою (0:0). Кияни ще доукомплектовують склад, підписуючи маловідомих легіонерів.

Трансферна політика клубу нагадує діяльність Кривбасу. Зокрема новачком ЛБ став захисник збірної ЦАР Северін Татолна. Проте наразі складно оцінити рівень новачків, адже тренерський штаб Олександра Рябоконя більше довіряє досвідченим виконавцям.

У сезоні-2024/25 Кривбас двічі переміг Лівий Берег у чемпіонаті із загальним рахунком 6:0. Проте з того часу багато що змінилося в обох клубах, в тому числі тренерський склад.

Хто здобуде першу перемогу в сезоні?

Перед стартом сезону-2026/27 Оболоні та Кудрівці відводили роль борців за виживання. Перші два тури лише підтвердили ці прогнози: суперники здобули по одній нічиїй та зазнали розгромних поразок.

У попередньому турі "сіверяни" доволі конкурентно виглядали на тлі Лівого Берега (0:0). Команда Олександра Протченка цілком могла розраховувати на більше, якби реалізувала свої моменти.

Оболонь стартові тури проводить на виїзді через реконструкцію власного стадіону. Головному тренеру "пивоварів" Олександру Антоненку доводиться використовувати "виїзну" модель гри з акцентом на захист. Справжнім відкриттям минулого туру став воротар Оболоні Кирило Баранцов. У дебютному поєдинку УПЛ він зберіг ворота "сухими", здійснивши кілька ефектних сейвів.

Кирило Баранцов ФК Оболонь

На елітному рівні суперники двічі зустрічалися. Наразі мінімальною перевагою володіє Кудрівка: одна перемога (1:0) та нічия (1:1).

Чи зупинить Буковина лідера чемпіонату?

Востаннє на елітному рівні суперники зустрічалися у далекому 1994 році. Тоді у Чернівцях перемогу святкувала Буковина – 3:2. За підсумком сезону-1993/94 Карпати посіли 5-те місце, а "жовто-чорні" покинули Вищу лігу на довгі 32 роки.

Карпати проведуть другу поспіль домашню гру. Команда Франа Фернандеса здобула дві перемоги на старті чемпіонату та завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів очолює турнірну таблицю.

Напередодні західноукраїнського дербі "леви" підписали французького нападника Жозефа Сері. До його появи на позиції центрфорварда доволі успішно проявив себе Ян Костенко. Тож буде цікаво, кому довірить місце у старті іспанський фахівець.

Фран Фернандес ФК Карпати

Буковина наразі ще не перемагала. Підопічні Сергія Шищенка двічі зіграли без забитих м'ячів з Оболонню та ЛНЗ. "Жовто-чорні" влітку досить суттєво змінили склад та ще не адаптувалися до УПЛ. Буковина створює достатньо моментів, але команді бракує результативного нападника.

ЛНЗ спробує реабілітуватися, Чорноморець повертається в чемпіонат

Недільну ігрову програму відкриє матч між ЛНЗ та Чорноморцем. Віцечемпіони України невдало розпочали чемпіонат. У стартовому турі підопічні Віталія Пономарьова не зуміли обіграти Буковину, а у минулому розгромно програли Карпатам (0:3). Прикметно, що "фіолетові" досі не забили жодного голу.

ФК ЛНЗ

Чорноморець пропустив минулий тур через терористичну атаку Росії на одеський стадіон. Під час літнього міжсезоння команда Романа Григорчука значно оновилася. У складі "моряків" є достатньо кваліфікованих гравців, але їм ще бракує зіграності. У першому турі Чорноморець створив чимало проблем Поліссю, мінімально поступившись одному з фаворитів сезону 1:2.

Історія протистояння команд нараховує чотири матчі. Незначна перевага за одеситами: дві перемоги, нічия та одна перемога ЛНЗ. Різниця забитих і пропущених м'ячів – 5:4 на користь Чорноморця.

Перший серйозний тест для Шахтаря та шанс Харкова на реабілітацію

Центральним матчем туру стане поєдинок між Харковом та Шахтарем. "Золотисто-багряних" вважають одними з претендентів на нагороди сезону-2026/27. Власники Харкова вкладають значні кошти в розвиток клубу та очікують відповідних результатів на футбольному полі.

Втім, перший серйозний іспит сезону команда Бартуловича не склала – у принциповому протистоянні харків'яни поступилися Поліссю (1:3).

ФК Харків

Натомість донеччани дуже впевнено стартували в чемпіонаті. "Гірники" без надзусиль здобули дві перемоги та разом із Карпатами та Поліссям перебувають у верхній частині таблиці. Проте Шахтар ще не грав проти команд з топ-5 минулого сезону. Матч проти Харкова може стати індикатором нинішнього стану донеччан.

У минулому чемпіонаті харків'яни зіграли з "гірниками" внічию (1:1) та поступилися (0:1). В обох поєдинках команда Бартуловича пропускала після пенальті.

Загалом команди провели сім очних матчів, у жодному з яких Харків не перемагав Шахтар. Лише у двох поєдинках було зафіксовано нічию. Різниця м'ячів теж вражає: 15:2 на користь донеччан. Проте це все стосується епохи Металіста 1925.

ФК Шахтар

Чи скористається Колос втомою Динамо?

Київські динамівці цілком могли перенести матч проти Колоса через участь в єврокубках. Проте "біло-сині" відмовилися відкладати гру. Тож Динамо матиме лише два дні на підготовку до гри, причому більшість часу вони проведуть в дорозі з Баку до Києва.

Ковалівці цілком можуть скористатися втомою динамівців та поборотися за очки. У минулому чемпіонаті Колос вже перемагав Динамо (2:1), а тому спробує повторити успішний досвід та дещо покращити статистику.

Наразі в історичному протистоянні перевагою володіють "біло-сині": 9 перемог проти двох у Колоса. Ще п'ять матчів завершилися внічию. Саме від Динамо ковалівці зазнали найбільшої поразки в УПЛ – 0:7 у сезоні 2021/22. Загалом кияни забили суперникам 38 голів у 16 матчах, а пропустили лише 14.

ФК Динамо

Через дискваліфікацію проти Динамо не зіграє Микита Бурда – вихованець академії "біло-синіх" та ексгравець київського клубу.

Полісся спробує взяти реванш у Зорі

Закриватиме тур матч у Житомирі, де зустрінуться місцеве Полісся та Зоря. Яскрава перемога "вовків" над Харковом (3:1) у минулому турі дозволила їм опинитися у трійці лідерів.

Команду Руслана Ротаня вважають одним із фаворитів сезону, який може кинути виклик чинному чемпіону. Однак наступний суперник житомирян точно не з легких.

ФК Полісся

Попри поразку від Кривбаса (1:3) "чорно-білі" можуть створити проблеми будь-якій команді. Місце в середині турнірної таблиці не відповідає амбіціям тренера луганців Віктора Скрипника та керівництва клубу. Тож "мужики" спробують відібрати очки у фаворита на його полі.

Віктор Скрипник ФК Зоря

В очних протистояннях перевагою володіє Полісся: три перемоги та три нічиї у шести матчах. У передостанньому турі минулого чемпіонату луганці відібрали у "вовків" два очки, яких не вистачило для здобуття "срібла". Тож тепер команда Ротаня матиме змогу віддати "боржок".

Де дивитися матчі 3-го туру УПЛ

Усі матчі 3-го туру Української Прем'єр-ліги можна буде переглянути на офіційному телеканалі UPL.TV.

Трансляції будуть доступні на OTT-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та Vodafone TV, а також міжнародних сервісах OneFootball і GONET.TV. Крім того, UPL.TV входить до пакетів низки кабельних та IPTV-провайдерів, зокрема Volia, triolan.TV, IPnet і КОЛО.ТБ, а також доступний на супутниковій платформі Viasat.

На офіційному сайті та YouTube-каналі UPL.TV можна буде знайти огляди поєдинків, найкращі моменти, інтерв'ю та інший ексклюзивний контент.