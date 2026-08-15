Вибачаюся перед уболівальниками: Шищенко – про поразку Буковини від Карпат у 3 турі УПЛ

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував поразку від Карпат (0:3) у 3-му турі УПЛ, взявши всю відповідальність за результат на себе.

Своїми думками він поділився у коментарі УПЛ ТБ.

"Поки що не можемо забити. Я всю відповідальність беру на себе сьогодні. Я вибачаюся перед уболівальниками за перші 15 хвилин матчу. В принципі, я вважаю, що ми і програли в ці перші 15 хвилин, тому що те, що було далі, мені сподобалося. Потім була непогана гра, ми пресингували непогано, атакували непогано, але якість підходів, звісно, хочеться бачити набагато кращою.



Ми контролювали м'яч, створювали непогані підходи, але якість цих підходів була не завжди такою, якою хочеться бачити. Ми купу моментів сьогодні створили. Напевно, ми створили сьогодні більше моментів, ніж ЛНЗ і Кривбас разом у їхніх матчах з Карпатами", – сказав Шищенко.