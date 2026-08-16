ЛНЗ – Чорноморець: де та коли дивитися матч 3 туру УПЛ

У неділю, 16 серпня, відбудеться поєдинок 3 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27, у якому черкаський ЛНЗ прийматиме одеський Чорноморець.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Черкаси-Арена". Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Подивитися цей матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

На матчі працюватиме суддівська бригада на чолі з Дмитром Панчишиним.

У межах УПЛ суперники провели чотири матчі. Незначною перевагою в історичному протистоянні володіє Чорноморець, який здобув дві перемоги. На рахунку ЛНЗ одна звитяга, а ще один поєдинок завершився внічию.

У турнірній таблиці команда Віталія Пономарьова посідає 14 місце з одним балом. Слідом йде Чорноморець з нулем у графі набраних очок.

Нагадаємо, що у стартовій грі 3-го туру УПЛ Епіцентр та Верес зіграли внічию 0:0. В інших поєдинках туру Карпати розгромили Буковину (3:0), Кривбас не зумів обіграти Лівий Берег (1:1), а Кудрівка та Оболонь зіграли безгольову нічию (0:0).