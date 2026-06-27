Зірка ПСЖ подасть апеляцію до вищого суду Франції через справу про зґвалтування

Адвокатка Фанні Колін, яка захищає права зіркового захисника збірної Марокко та французького Парі Сен-Жермен Ашрафа Хакімі, заявила, що її клієнт подаватиме апеляцію до вищого суду Франції після того, як футболісту було винесено рішення постати перед судом у справі про зґвалтування.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше Апеляційний суд Версаля відхилив скаргу гравця та направив цю справу до суду. Сам капітан "Атлаських Левів" продовжує заперечувати свою провину у цій справі, як й робив з початку кримінального провадження.

Нагадаємо, ще у лютому 2023 футболіста звинуватили у сексуальному насильстві над жінкою у власному будинку марокканця. Ашраф заперечував будь-який акт проникнення, запевнявши, що між ним та жінкою були лише обопільні обійми та поцілунки.

Водночас прокурор запевняв, що ймовірна жертва надсилала своїй подрузі повідомлення щодо можливого сексуального насильства, у яких описувала усю ситуацію.

Цікаво, що жінка також приховала від слідства листування, у якому розповідалось про плани "пограбувати Хакімі".

Додамо, що збірна Марокко в заключному матчі групового етапу чемпіонату світу 2026 року здобула перемогу у результативній перестрілці з Гаїті (4:2).

Наступним суперником для "Атлаських Левів" стануть Нідерланди в 1/16 фіналу світової першості. Гра відбудеться 30 червня, стартовий свисток пролунає о 04:00 (за київським часом).