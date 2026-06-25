Зірковий одноклубник Забарного став найкращим гравцем драматичного матчу Марокко – Гаїті

Фланговий захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі отримав нагороду найкращого гравця матчу проти Гаїті у межах 3-го туру групового етапу ЧС-2026 з футболу.

Зірка ПСЖ відзначився за системою "гол плюс пас". Спершу на 39-й хвилині Ашраф зрівняв цифри на табло після автоголу свого голкіпера Буну, а вже у компенсований до першого тайму час асистував Ісмаелю Сайбарі (2:2).

The fans have spoken – Achraf Hakimi is your Superior Player of the Match! #FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/NbLVvCiFlS — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026

Хакімі відіграв повний матч та допоміг марокканцям оформити комфортну перемогу із рахунком 4:2. Його національна команда фінішувала другою у квартеті С (7 балів), пробившись до плейоф поточного Мундіалю.

У наступному раунді суперником Марокко стане переможець групи F. Після двох турів цей квартет очолює збірна Нідерландів, у якої 4 бали, як у другої Японії. Також із боротьби за перше місце досі не випала Швеція (3 очки).

Раніше повідомлялося, що Хакімі, який провів свій 99-й поєдинок за збірну (12 м'ячів та 20 гольових передач), побив рекорд африканських футболістів на ЧС.