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Зірковий одноклубник Забарного став найкращим гравцем драматичного матчу Марокко – Гаїті

Софія Кулай — 25 червня 2026, 03:41
Зірковий одноклубник Забарного став найкращим гравцем драматичного матчу Марокко – Гаїті
Ашраф Хакімі
instagram.com/achrafhakimi/

Фланговий захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі отримав нагороду найкращого гравця матчу проти Гаїті у межах 3-го туру групового етапу ЧС-2026 з футболу.

Зірка ПСЖ відзначився за системою "гол плюс пас". Спершу на 39-й хвилині Ашраф зрівняв цифри на табло після автоголу свого голкіпера Буну, а вже у компенсований до першого тайму час асистував Ісмаелю Сайбарі (2:2).

Хакімі відіграв повний матч та допоміг марокканцям оформити комфортну перемогу із рахунком 4:2. Його національна команда фінішувала другою у квартеті С (7 балів), пробившись до плейоф поточного Мундіалю.

У наступному раунді суперником Марокко стане переможець групи F. Після двох турів цей квартет очолює збірна Нідерландів, у якої 4 бали, як у другої Японії. Також із боротьби за перше місце досі не випала Швеція (3 очки).

Раніше повідомлялося, що Хакімі, який провів свій 99-й поєдинок за збірну (12 м'ячів та 20 гольових передач), побив рекорд африканських футболістів на ЧС.

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