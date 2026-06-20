Одноклубник Забарного побив рекорд африканських футболістів на ЧС

Захисник збірної Марокко і ПСЖ Ашраф Хакімі став новим рекордсменом серед африканських футболістів за кількістю матчів, проведених на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Stats Foot.

Поєдинок другого туру ЧС-2026 проти Шотландії став для 26-річного оборонця 12-м на Мундіалях. Таким чином, Хакімі перевершив досягнення камерунця Франсуа Омам-Біїка та ганця Асамоа Г'яна, які провели на світових першостях по 11 матчів.

Крім того, футболіст ПСЖ повторив рекорд збірної Марокко за кількістю ігор на великих міжнародних турнірах – чемпіонатах світу та Кубках африканських націй. Тепер в активі Хакімі 30 таких матчів, стільки ж має й Юссеф Ен-Несірі.

Зустріч із шотландцями стала для захисника 98-ю у складі національної команди. Більше матчів за збірну Марокко провів лише Нуреддін Найбет, на рахунку якого 115 поєдинків.

Зазначимо, що після перемоги над Шотландією Марокко встановило рекорд Африки за тривалістю безпрограшної серії на групових етапах чемпіонатів світу. Марокканці довели свою серію без поразок до шести матчів (3 перемоги та 3 нічиї), перевершивши досягнення Камеруну та Сенегалу.

Нагадаємо, що у першому турі ЧС-2026 Марокко зіграло внічию з Бразилією (1:1).