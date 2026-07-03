Залишив ексдружину ні з чим, став вигнанцем у Реалі та потрапив під суд: буремне життя Хакімі

Історія Ашрафа Хакімі – це класичний футбольний сценарій. Колись вихованець мадридського Реала, якого рідний клуб списав із рахунків як "неперспективного", зумів довести всьому світу зворотне, перетворившись на одного з найдорожчих та найкращих флангових захисників планети.

Однак на теперішній час його прізвище асоціюється не лише з блискучою грою за французький ПСЖ, історичним результатом збірної Марокко та футбольними рекордами, а й із гучним судовим скандалом у справі зі зґвалтуванням, яке поставило під загрозу його репутацію, яку він здобував роками.

Хлопець із бідної родини, якого забракував мадридський Реал

Родина Хакімі була однією із багатьох марокканських сімей, які залишили рідну країну заради пошуку кращого життя в Європі, зупинившись у Мадриді.

Його сім'я не була багатою, а життя в Європі не було суцільною насолодою: батько Ашрафа торгував на вулиці, а мама займалася прибиранням. У віці восьми років Хакімі зумів відібратися в академію мадридського Реала.

Виступав за дитячі та юнацькі команди "вершкових" усіх вікових категорій. У червні 2016-го доєднався до другої команди "Королівського клубу" (Кастілью), за яку провів 28 матчів (1 гол та 8 асистів).

Хорошу гру Ашрафа помітили представники головної команди Реала, до якої він був залучений у липні 2017-го. 1 жовтня того ж року Хакімі вперше зіграв за дорослу команду "вершкових". Дебют марокканця припав на домашню гру Ла Ліги проти Еспаньйола. Він вийшов у стартовому складі та відіграв повну гру, яка закінчилася перемогою його колективу з рахунком 2:0.

До цього він також виступав за "молодіжку" Реала та провів свій перший неофіційний поєдинок за основу влітку 2016 року під час передсезонного турніру у США.

У своєму першому сезоні-2017/18 за основу Реала провів 17 матчів, у яких запам'ятався двома м'ячами та однією результативною передачею. Разом із клубом Ла Ліги тріумфував у тому розіграші Ліги чемпіонів, а також став переможцем Клубного чемпіонату світу та володарем Суперкубку Іспанії.

"Чорні окуляри" на очах представників мадридського колективу та статус "дублера" Дані Карвахаля зіграли злий жарт із клубними вихованцями, яких віддали в оренду до дортмундської Боруссії. В Німеччині фланговий оборонець відіграв два роки та провів за "джмелів" 73 поєдинки (12 голів та 17 асистів).

У німецькій Бундеслізі марокканець показав відмінну та якісну гру, яка "феєрично" була проігнорована мадридцями. Реал вирішив, що Хакімі не місце у команді та що він ніколи не може виграти конкуренцію у своїх суперників по правому флангу захисту. Тому Ашрафу остаточно вказали "на двері".

Тепер у Мадриді були б точно не проти знову побачити зіркового оборонця, але вже занадто пізно...

Італійський період, який привів у Париж

1 вересня 2020 року таким шансом скористався міланський Інтер. Італійський гранд підписав марокканця, який відіграв у футболці "нерадзуррі" 45 ігор.

У розіграші Серії А-2020/21 Ашраф став чемпіоном Італії та у цьому високому статусі покинув Мілан на початку липня 2021 року.

Наступною та наразі крайньою зупинкою у футбольній кар'єрі Хакімі є французький ПСЖ. Вояж у Париж вдався на славу! Вже 207 зіграних матчів (28 м'ячів та 44 гольові передачі) та 13 титулів за спиною Ашрафа у складі парижан.

Дві перемоги у Лізі чемпіонів, п'ять чемпіонств Франції, два Кубки та три Суперкубки країни, а також Суперкубок УЄФА... Це все марокканець завоював разом із французьким грандом!

Окрім цього Хакімі став рекордсменом ЛЧ у футболці титулованого французького гранда. Навесні 2026-го Ашраф відзначився асистом у матчі 1/8 фіналу проти Челсі. Таким чином, він вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів, ставши першим захисником, якому вдалося оформити щонайменше п'ять результативних передач у двох різних сезонах турніру – ще й двічі поспіль.

Його чинний контракт із ПСЖ розрахований до кінця червня 2029 року, тому після чемпіонату світу-2026 Хакімі продовжить залізобетонно утримувати за собою правий фланг оборони команди Луїса Енріке.

Має не надто приємний досвід проти українських команд

У 2015-му доля вперше звела тоді ще далекого від зірковості Хакімі з донецьким Шахтарем. Було це у Юнацькій лізі УЄФА. В обох поєдинках Ашраф вийшов у стартовому складі Реала U-19, та відкрив рахунок у другому матчі проти "гірників", який закінчився погромом донеччан – 4:0.

Вдруге Ашраф перетнувся з представником України вже на рівні збірних. 31 травня 2018 року національна команда Марокко провела товариську гру проти України, яку тоді очолював Андрій Шевченко.

Голів у цьому протистоянні уболівальники не побачили (0:0), а сам Хакімі вийшов на заміну на старті другого тайму.

У груповому етапі Ліги чемпіонів-2020/21 міланський Інтер, за який тоді виступав марокканець, двічі зустрічався з Шахтарем. В обидвох матчах команди голів не забивали, а от Хакімі у двох іграх сумарно провів на полі 175 хвилин.

Найгірший досвід Хакімі проти українських команд чекав на нього далі. Ашраф поїхав зі збірною Марокко на літню Олімпіаду-2024, де його національна команда потрапила в одну групу з Україною Руслана Ротаня.

Відомий захисник ПСЖ не поцурався зіграти на Олімпійських іграх, вивівши Марокко на футбольне поле з капітанською пов'язкою. Проти "синьо-жовтих" Ашраф відіграв повний матч, отримав жовту картку, але його досвід не врятував збірну від поразки – перемога України з рахунком 2:1. Успіх синьо-жовтому колективу принесли голи Дмитра Криськіва та Ігоря Краснопіра. Натомість у складі марокканської збірної єдиний м'яч із пенальті оформив Суф'ян Рахімі.

Однак збірна на чолі з капітаном Хакімі вийшла у плейоф та виграла бронзові медалі Олімпіади-2024. У матчі за третє місце Марокко розгромило Єгипет – 6:0.

Реал кусає лікті: Хакімі перетворився у найдорожчого правого захисника світу

Станом на зараз саме Ашраф є найдорожчим захисником на своєму правому фланзі у світі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 80 мільйонів євро, тоді як ціна найближчого переслідувача Юррієна Тімбера із лондонського Арсенала складає 70 мільйонів.

Чільну трійку замикає Ріс Джеймс, який представляє лондонський Челсі – 60 мільйонів.

Такий цінник оборонця ПСЖ тримається ще із червня 2025 року.

Графік трансферної вартості Хакімі Скриншот

За полем виграв у Кубку африканський націй та автор головної сенсації ЧС-2022

Окрім виступів за олімпійську команду Марокко, Ашраф виступав за U-20 та U-23, а також провів вже 100 матчів за головну збірну країни (12 голів).

Протягом двох років поспіль (2021 та 2022) був визнаний найкращим футболістом.

На Мундіалі у 2022-му захисник ПСЖ став одним із авторів головно сенсації турніру. Разом із марокканською збірною Хакімі дістався до бронзового фіналу, у якому його команда зазнала болючої поразки від Хорватії – 1:2.

Марокко реабілітувалося в очах своїх уболівальників на Кубку африканських націй у сезоні-2024/25. "Атлаські леви" дійшли до фіналу, у якому зіграли проти Сенегалу. Марокканці мінімально програли супернику, але на цьому справа не закінчилася.

Марокканська збірна подала апеляцію, яка була схвалена Апеляційною радою (CAF), яка присудила технічну поразку сенегальцям із рахунком 0:3.

У матчі Сенегал – Марокко за рахунку 0:0 у компенсований до другого тайму час арбітр Жак Ндала Нгамбо призначив скандальне пенальті на користь марокканців. Сенегальці опротестували це рішення та вирішили покинути поле майже на двадцять хвилин.

Втім, футболісти повернулися. Гравець мадридського Реала Браїм Діас не зміг реалізувати цей пенальті, і в додатковий час Сенегал забив переможний м'яч. Однак у підсумку зазнав поразки.

Марокко разом із Хакімі за межами футбольного поля здобув перемогу у Кубку африканських націй.

Буремне особисте життя футболіста: скандальне розлучення

У 2023-му усі ЗМІ говорили не про футбольні здобутки Ашрафа, а про його особисте життя, яке нагадувало суцільну драму.

Його на той момент дружина Хіба Абук вирішила розлучитися з захисником ПСЖ. При цьому відома акторка зазіхнула на мільйонні статки зіркового футболіста. Вона намагалася відсудити частину майна Ашрафа.

Хакімі та Абук Фото з соціальних мереж

Однак згодом стало відомо, що Хакімі не такий вже й мільйонер. Адже 80% його зарплати надходить на рахунок його мами Саїда Му. На найріднішу людину оборонця також записане все майно зірки парижан.

Згодом з'явилися чутки, що іспанська акторка перепросила у футболіста та зазначила, що шкодує про розлучення. Жінка так різко змінила думку після того, як дізналася про солідне підвищення зарплати Ашрафа у Парижі.

Звинувачення у зґвалтуванні, яке спалахнуло з новою силою

Першопричиною розлучення стала зрада гравця, якого згодом звинуватили у зґвалтуванні. Сталося це під час того, як Абук із двома їх спільними дітьми перебувала на відпочинку.

Потерпілою була 24-річна дівчина, яка понад місяць спілкувалася з гравцем у соціальній мережі. Жінка прибула до оселі Ашрафа на авто, яке їй викликав сам захисник парижан.

Повідомлялося, що фланговий оборонець під час зустрічі, ймовірно, почав її цілувати, попри відсутність згоди, торкався її тіла через одяг, ігноруючи її протест, а згодом і зовсім скоїв зґвалтування. Вона змогла вирватися лише після того, як відштовхнула гравця ногою, і одразу надіслала повідомлення подрузі з проханням приїхати. Подруга підтвердила поліції слова заявниці та її емоційний стан після інциденту.

Хакімі заперечував усі звинувачення і вважав, що заявниця просто хоче отримати фінансову вигоду. Клуб також підтримав гравця у даній ситуації.

Колишня дружина Ашрафа перервала мовчання та прокоментувала скандальну справу, підтримавши потенційну потерпілу.

"Після ухвалення рішення припинити сімейне життя, я не могла уявити, що, окрім добре відомого болю, який тягне за собою розлучення, мені доведеться зіткнутися з цією ганьбою. Нашому сімейному проєкту я віддала душу, тож відчуваю траур", – заявляла Абук.

Справа набула нового розголосу під час ЧС-2026. Ашраф дізнався, що постане перед судом у справі про зґвалтування. У п'ятницю, 19 червня, під час слухань захист футболіста поставив під сумнів достовірність обвинувачень, тоді як адвокати заявниці наполягали, що матеріали справи виправдовують проведення кримінального процесу.

Апеляційний суд Версаля відхилив скаргу гравця, в якій він просив закрити справу без судового розгляду. Суд постановив передати її до кримінального суду, дійшовши висновку, що існує достатньо доказів для розгляду провадження по суті.

Згодом стало відомо, що Хакімі, який нещодавно побив рекорд африканських футболістів на ЧС, подасть апеляцію до вищого суду Франції.

Коли найближчий матч за участю Хакімі?

У суботу, 4 липня, підопічні Валіда Реграгі зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Канади. Початок – о 20:00 (за київським часом).

На поточному Мундіалі Ашраф відіграв вже усі чотири повні матчі за збірну, відзначившись дебютними голом та асистом на ЧС-2026.