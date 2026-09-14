ПСЖ без Забарного у заявці переміг Брест, Ланс розписав мирову з Ле-Маном в 4-му турі Ліги 1

У неділю, 13 вересня, трьома матчами продовжилася програма 4-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

Лілль зумів здолати Труа, забивши по голу у кожному з таймів. За 22 хвилини зі старту зустрічі "мастифи" тричі відзначилися у воротах суперника, проте двічі арбітр скасовував взяття воріт через офсайд. Під саму завісу зустрічі забив гол брат зіркового Кіліана Мбаппе – Етан Мбаппе.

Ланс розписав мирову із Ле-Маном. "Криваво-золоті" зуміли відновити паритет на 51-й хвилині зусиллями Івановича, й після цього рахунок не змінювався.

А от ПСЖ вистачило одного гола від Феррана Торреса на 5-й хвилині зустрічі, аби відсвяткувати перемогу проти Бреста. Український центральний захисник Ілля Забарний не потрапив до заявки на цей матч. Причини, чому тренерський штаб парижців ухвалив таке рішення, невідомі.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

4-й тур, 13 вересня

Лілль – Труа 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Сантос, 2:0 – 90+3 Мбаппе.

Ле-Ман – Ланс 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 32 Бурабаа, 2:0 – 44 Калода, 2:1 – 45+2 Сіма, 2:2 – 51 Іванович.

Брест – ПСЖ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 5 Торрес.

Турнірна таблиця Ліги 1

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Нагадаємо, що раніше в 4-му турі Страсбур зіграв унічию з Монако.