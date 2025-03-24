Хацкевич: Шкода, що в штабі Реброва немає футбольних людей, які могли йому щось підказати

Колишній наставник київського Динамо Олександр Хацкевич розкритикував план збірної України на матч-відповідь проти Бельгії в плейоф Ліги націй УЄФА за право грати в елітному дивізіоні.

Його слова передає Український футбол.

" Якщо були б якісь натяки на якусь гру в перехідній фазі, з оборони в атаку – це було б помітно відразу. Але хто у збірної грав на флангах? Судаков та Гуцуляк – не дуже швидкі гравці, хоча й добре працюють з м’ячем. Ванату за такої гри було дуже важко зачепитися за м’яч. Ярмолюк та Калюжний були націлені лише на оборону. Зінченко не вирізняється швидкістю, аби діяти по усій бровці за такої схеми. Миколенко теж в атаку рідко ходив.

Тому схоже, що план полягав саме у грі на утримання результату, здобутого в першому поєдинку. Білд-апу ж ніякого не було. Як виходили від воріт? Лише через довгу передачу. А на кого цей пас віддавати, якщо атакувальні гравці програють боротьбу і не заточені під такий футбол?", – сказав Хацкевич.

При тому він відзначив старання футболістів збірної України, проте підкреслив, що без гри в атаку та пресингу не варто було очікувати на позитивний результат.

"Хлопці намагалися, старалися, але без атаки та пресингу важко розраховувати на позитивний результат. Шкода, що в тренерському штабі Сергія Реброва немає футбольних людей, які могли йому щось підказати. Ці запізнілі заміни з виходом Яремчука та Ярмоленка на останні хвилини гри. Але це виключно моя думка".

Нагадаємо, "синьо-жовті" підходили до цього поєдинку, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.

Зазначимо, що українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.